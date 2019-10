16 tháng thuyết phục sát nhân số một nước Mỹ thú tội

MỹMỗi ngày, James Holland vào phòng làm việc, bật đèn và đối diện với những gương mặt nạn nhân bị sát hại nhìn chằm chằm vào ông.

Trên tường, Holland dán hàng chục tranh chân dung phụ nữ, được vẽ bằng ký ức của kẻ giết người hàng loạt Samuel Little, 79 tuổi, tên thật là Samuel McDowell. Little lĩnh án tù chung thân năm 2014 vì siết cổ đến chết ba phụ nữ ở Los Angeles. Các nhà điều tra cho rằng y còn đứng sau nhiều vụ giết người khác nhưng Little không thừa nhận.

Samuel Little tại Mỹ năm 2015. Ảnh: LATimes.

Sau khi nhiều thám tử khác thất bại, Holland đã mở khóa được những bí mật đen tối nhất của kẻ giết người. Bằng 650 giờ thẩm vấn trong 16 tháng, Little thừa nhận ông ta đã siết cổ đến chết 93 phụ nữ trong 40 năm. Dù các điều tra viên mới chỉ xác nhận được 50 vụ, họ cho rằng phần lớn lời khai của Little đáng tin cậy. FBI thông báo hôm 6/10 Little là kẻ giết nhiều người nhất trong lịch sử Mỹ.

Holland lớn lên ở ngoại ô Chicago, làm việc cho Bộ An ninh Công cộng Texas từ năm 1995 và 12 năm sau gia nhập Texas Ranger, cơ quan gồm khoảng 130 thám tử chuyên xử lý các tội phạm nghiêm trọng nhất của bang.

Sau khi thuyết phục được một kẻ giết người hàng loạt đưa mình đến chỗ giấu xác, Holland nhận ra tài năng của mình. Thông qua kinh nghiệm và nghiên cứu, ông học được cách tiếp cận những kẻ tâm thần và những tay sát nhân.

Lần đầu tiên Holland nghe kể về Little là vào tháng 12/2017, khi đang dạy các kỹ thuật thẩm vấn tại một hội nghị của cảnh sát ở Tampa. Một thám tử ở Florida đã xin lời khuyên của ông về Little. Thám tử giải thích Little từng đến nhiều nơi và có khả năng đã thực hiện nhiều vụ giết người.

Holland tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà phân tích tại Chương trình Bắt Tội phạm Bạo lực của FBI. Các nhà phân tích nói rằng Little từng sống lâu ở Texas và họ phát hiện 12 người có thể là nạn nhân của y, trong đó có một gái mại dâm bị giết năm 1994 tại Odessa. Giống như nạn nhân của Little ở Los Angeles, cô này bị siết cổ và quần áo bị xé rách một nửa. Hồ sơ của cảnh sát cho thấy Little đã ở cùng một khu vực với nạn nhân vào khoảng thời gian cô gái bị giết.

Có một câu nói về những kẻ giết người hàng loạt: họ chỉ chịu thú tội khi sẵn sàng. Holland nghĩ rằng Little đã sẵn sàng. Ông ta lĩnh án tù chung thân không ân xá, đã hết quyền kháng cáo và đang chống chọi với bệnh tim và tiểu đường.

Tháng 5/2018, Holland cùng các nhà phân tích của FBI, Christie Palazzolo và Angela Williamson bay tới California. Họ gặp các thám tử Los Angeles, những người kể rằng Little ghét cay ghét đắng họ. Các thám tử cũng cho biết Little ghét bị gọi là "kẻ hiếp dâm", mặc dù tinh trùng của ông ta được tìm thấy trên quần áo của hai nạn nhân. Holland coi những điểm này là lợi thế để ông khai thác.

Ngày 17/5/2018, Holland gặp Little. Khi Holland tự giới thiệu, Little ngay lập tức hỏi ông muốn gì. "Chỉ đến thăm một chút thôi", Holland nói.

Little lắc đầu, nói rằng y sẽ không bao giờ giúp đỡ lực lượng hành pháp vì y đã bị kết án bởi những lời dối trá và bằng chứng giả. Holland khoanh tay ngồi nghe khi Little bày tỏ sự giận dữ với cảnh sát, công tố viên và hệ thống tư pháp hình sự Los Angeles.

Holland không phản bác đánh giá của Little về giới chức Los Angeles. Ông nói rằng ông không nghĩ Little là một kẻ hiếp dâm và điều đó dường như làm hài lòng kẻ giết người. Để xây dựng mối quan hệ, Holland trò chuyện rằng ông nghe nói Little là một họa sĩ (một bài báo vào năm 1976 mô tả Little vẽ một bức tranh tường trong tù) và một võ sĩ. Nhưng Little chỉ muốn tiếp tục đề tài chỉ trích cảnh sát Los Angeles.

Sau đó, Holland tạo ra được sự kết nối với tên sát nhân. Holland hỏi ông có thể gọi Little là gì. Little trả lời hầu hết mọi người gọi mình là Sam nhưng nhưng mẹ và chị gọi y là Sammy. Holland cũng nói rằng hầu hết mọi người gọi ông là James nhưng mẹ gọi ông là Jimmy. Kể từ đó, họ gọi nhau là Sammy và Jimmy.

Holland hỏi về những chuyến đi của Little, liệu y đã đến Midland và Odessa, hai thành phố lân cận nhau ở tây Texas hay chưa. Little đáp rằng y chưa bao giờ đến Midland, nhưng đã đến Odessa. Holland cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Little lẽ ra có thể phủ nhận việc đã đến miền tây Texas.

Tên tội phạm cho biết nếu y nói với Holland mọi thứ y đã làm, y sẽ lĩnh án tử hình. Holland hứa rằng sẽ yêu cầu công tố viên đảm bảo không xử tử Little nếu y nói thật về những vụ giết người ở Texas.

Holland còn hứa rằng nếu Little thành thật, ông sẽ nói với cả thế giới "Samuel Little không phải là một kẻ hiếp dâm".

"Anh nói đúng rồi đấy", Little trả lời.

"Samuel Little không phải là kẻ giết người. Tôi cũng sẽ nói như vậy", Holland đáp.

Little gật đầu.

"Có phải Samuel Little từng giết người không? Thôi nào, cả hai chúng ta đều biết", Holland nói. "Câu hỏi đặt ra là liệu Samuel Little có muốn nói về những vụ giết người đó không và có muốn xác minh những điều đã thực sự xảy ra không?

Little trầm lắng quan sát Holland rồi đáp "chỉ gái mại dâm thôi".

Holland nhận ra rằng tên sát nhân đang thử mình. Ông nhún vai. "Ông có thấy tôi rưng rưng nước mắt thương cảm cho họ không?".

Little chìm vào suy tư rồi thừa nhận đã giết ba phụ nữ ở Texas, bao gồm một gái mại dâm ở Odessa. Y đã siết cổ cô và bỏ lại xác ở một bãi đất trống. Tất cả đều khớp với các chi tiết trong bộ hồ sơ về một vụ giết người được đặt trên bàn Holland.

Little sau đó kể thêm hai vụ giết người khác ở Texas. Y khiến Holland sửng sốt khi nói rằng đã ngừng đếm số vụ giết người sau khi gây án lần 84. Y chắc rằng còn nhiều nạn nhân hơn thế.

James Holland. Ảnh: LATimes.

Vụ giết người đầu tiên của y là một phụ nữ với tóc vàng vào ngày 31/12/1970 tại Miami. "Giống như ma túy vậy", Little nói. "Tôi thích cảm giác đó". Người cuối cùng y giết là một phụ nữ vào năm 2005 tại thị trấn ở Mississippi mà ca sĩ huyền thoại Elvis Presley từng sống.

Khi cuộc thẩm vấn kết thúc hơn 2,5 giờ sau đó, Holland vừa phấn khởi vừa thấp thỏm, ông biết còn nhiều việc phải làm. Đêm đó, Holland và các nhà phân tích đã gọi đồ ăn Hy Lạp nhưng không thể ăn nổi vì quá phấn khích. Khi Holland gọi điện cho cấp trên và một công tố viên ở Texas, một nhà phân tích đã tìm ra trường hợp phù hợp với mô tả của Little về vụ giết người cuối cùng. Đó là Nancy Carol Stevens, 46 tuổi, ở Tupelo, nơi sinh của Presley.

Holland nhận ra rằng những lời thú tội không có nghĩa gì cho đến khi họ chứng minh được chúng đúng sự thật. Ông thuyết phục công tố viên Texas gửi cho ông thư cam kết không đề đạt tòa kết án tử hình với Little. Ông đưa thư cho y vào sáng hôm sau. Kẻ giết người mỉm cười và đề nghị được chụp ảnh với bức thư.

Trong 4 giờ sau đó, Little thú nhận thêm 17 vụ giết người. Y nói rằng nạn nhân hầu hết đều là gái mại dâm, nghiện ma túy hoặc những người mà y cho là chẳng ai tiếc thương.

Little cho biết ham muốn giết người của y đã bắt đầu từ sớm. Từ thời mẫu giáo, y đã chăm chú quan sát khi giáo viên chạm vào cổ. Thời đi học, y mơ thấy mình giết một cô gái đã vuốt ve cổ trong khi trêu chọc y. Năm 15 tuổi, Little đang đọc tạp chí tội phạm thì tình cờ thấy ảnh một cô gái 18 tuổi bị siết cổ. Y ghim ảnh lên tường vì thấy cô gái có cái cổ rất đẹp.

Little đã kết hôn một lần và có hai người bạn gái lâu năm. Y không bao giờ giết người mình yêu quý và cố gắn kiềm chế không nhìn vào cổ họ.

"Anh có nạn nhân yêu thích nào không?", Holland hỏi.

"Tất cả tôi đều thích", y đáp.

Ngày 24/9/2018, Holland đưa Little trở lại Texas trên máy bay của Texas Ranger. Chuyến bay diễn ra rất suôn sẻ. Little nhớ lại việc giết một phụ nữ ở Arizona năm 1974 với độ chính xác đến mức các nhà phân tích FBI ngay lập tức chứng thực được tội ác vào thời điểm họ hạ cánh ở Texas.

Sáng hôm sau, Holland mang trứng và cà phê đến phòng giam Little. Ông đã làm điều này trong nhiều tháng. Họ trò chuyện về thể thao hoặc chính trị, sau đó Holland đưa Little vào phòng thẩm vấn. Little cảm thấy mình được quan tâm.

Nhiệm vụ của Holland là khiến Little nhận tội những vụ án ở Los Angeles nhưng Little không chịu nói chuyện với cảnh sát Los Angeles. Đột nhiên, Little nhắc đến việc y đã từng rất vui vẻ ở Las Vegas.

"Ông có giết ai ở đó không?" Holland hỏi.

"Có", Little trả lời một cách hờ hững.

Holland có hai lựa chọn: một là quay lại chủ đề Los Angeles, hai là tiếp nối câu chuyện. Ông chọn phương án thứ hai. Cuộc trò chuyện đi từ Las Vegas đến Mississippi, nơi Little kể rằng ông đã giết một phụ nữ chuyển giới.

Trong vài tháng tiếp theo ở Texas và sau đó ở California, thám tử cố gắng moi móc những ký ức của Little nhưng việc đó không dễ dàng. Little khó có thể nhớ tên đầy đủ của nạn nhân và không phải lúc nào cũng chắc chắn về nơi mình phi tang thi thể. Ông ta nhớ ngày tháng cũng rất tệ.

Holland phát hiện ra "mánh" để khơi dậy ký ức của Little. Tên sát nhân có niềm đam mê đặc biệt với xe và y nhớ kiểu dáng, mẫu mã, kích thước động cơ và mã lực của tất cả loại xe mình đã dùng và thời gian mua xe.

Vì thế, Little nhớ được rằng mình đã giết một phụ nữ ở Las Vegas năm 1993 vì y khi đó đang lái chiếc Cadillac Eldorado 1978 màu vàng. Y cũng lái chiếc xe này khi sát hại một phụ nữ ở Perry, Florida.

Holland đề nghị Little vẽ chân dung nạn nhân và y đồng ý. Những bức vẽ chân thực đến bất ngờ. Đầu năm nay, FBI đã đăng một loạt ảnh chân dung lên trang web và nhận được nguồn tin để phá một vụ án ở New Orleans.

Tranh vẽ các nạn nhân của Samuel Little. Ảnh: LATimes.

Để xác minh những lời thú tội, Holland đưa thám tử từ các bang trên toàn quốc đến thẩm vấn Little. Nhiều người bị sốc trước những lời kể lại thủ đoạn gây án.

Trong khi đó, Holland nói rằng ông sẽ vui vẻ uống bia với Little nếu có thể. Ông ngưỡng mộ tài năng nghệ thuật, trí thông minh và trí nhớ của y. Nhưng ông cũng suy ngẫm về những khoảnh khắc cuối đời của nạn nhân. "Người đàn ông này là một thiên tài nhưng ông ta bệnh hoạn", Holland nói. "Ông ta không biết vì sao, tôi cũng không biết vì sao".

Little nói rằng y thú tội vì không còn sống được bao lâu, muốn giúp đỡ các gia đình nạn nhân và có thể là xóa tội cho ai đó bị kết án oan vì một trong những tội ác của y. Little nhấn mạnh đã có được một người bạn trong Texas Ranger.

Mặc dù Little bắt đầu tỏ ra ăn năn hối hận, kẻ giết người hàng loạt vẫn có vẻ hả hê khi nhớ lại những vụ giết chóc của mình. Y kể rằng đã từng rất khó khăn khi bóp cổ một phụ nữ ở Arkansas. Cổ cô trơn vì mồ hôi, cô giãy dụa và hét lên khi y siết chặt cổ.

"Cô ấy chiến đấu để giữ lại mạng sống", Little nói và bật cười. "Còn tôi chiến đấu vì ham muốn của mình".

Vẫn như mọi khi, Holland không bình phẩm về câu chuyện mà nhanh chóng đặt câu hỏi duy nhất quan trọng với mình: "Ông đã làm gì cô ấy?".

Phương Vũ (Theo LATimes)