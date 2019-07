Thứ sáu, 12/7/2019, 10:05 (GMT+7)

14 tấn sách tạo thành tòa tháp cao 11 m ở Trung Quốc

Nghệ sĩ tạo ra tháp sách tại Đại học Kiến trúc và Công nghệ Tây An muốn thể hiện tình trạng giảm sách in do công nghệ phát triển.

14 tấn sách tạo thành tòa tháp cao 11 m ở Trung Quốc Video: CGTN