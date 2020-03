10.000 người Anh có thể đã nhiễm nCoV

Giới chức Anh cho rằng số người nhiễm nCoV thực tế ở nước này có thể lên tới 10.000, cao hơn rất nhiều so với 590 ca hiện nay.

"Một số người so sánh nó với cúm mùa. Điều đó không đúng. Do thiếu khả năng miễn dịch, căn bệnh này nguy hiểm hơn. Nó sẽ còn lây lan hơn nữa và tôi cần cảnh báo với các bạn, với công chúng Anh, rằng nhiều gia đình có thể sẽ mất người thân do dịch bệnh", Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo sau cuộc họp khẩn hôm 12/3 ở London cùng các cố vấn y tế và khoa học của chính phủ Anh.

Mô tả đây là "cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trong một thế hệ", Thủ tướng Johnson quyết định ban hành một loạt biện pháp nhằm ứng phó Covid-19, trong đó có việc cấm học sinh ra nước ngoài, ngăn người già và người dễ tổn thương lên du thuyền.

Ông yêu cầu các gia đình tự cách ly nếu phát hiện một thành viên trong nhà bị ốm, và mọi người cần chăm nom thường xuyên tới những người thân, hàng xóm cao tuổi.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp báo về phản ứng của chính phủ với Covid-19 ở London hôm 12/3. Ảnh: Reuters.

Johnson cho hay các cố vấn của ông nhận định nước Anh đang chuyển từ giai đoạn "khống chế" sang "trì hoãn" Covid-19, nhằm ngăn dịch bùng phát trong thời gian ngắn và bảo vệ những người có nguy cơ tử vong cao nhất.

Trong khi đó, tiến sĩ Patrick Vallance, cố vấn trưởng khoa học cho chính phủ Anh, cho rằng số người nhiễm nCoV thực tế ở nước này có thể dao động khoảng 5.000-10.000 và tình hình ở Anh chỉ chậm hơn 4 tuần so với Italy, quốc gia tới nay đã ghi nhận hơn 1.000 người chết vì nCoV.

Chris Whitty, giám đốc y khoa Anh, cố vấn trưởng của chính phủ, nói nước này cần chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là khoảng 80% dân số nhiễm nCoV, tỷ lệ tử vong 1%, đồng nghĩa với hơn 500.000 người thiệt mạng.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Anh ghi nhận 590 ca nhiễm, 12 người thiệt mạng vì Covid-19, trong đó hai ca tử vong ở nước ngoài.

Thủ tướng Johnson cho biết các trường học nước này sẽ không đóng cửa, chính quyền cũng không cấm các sự kiện hơn 500 người như Scotland, song cảnh báo rằng các sự kiện lớn có thể bị hủy. Nhân viên y tế sẽ không đến nhà người bệnh xét nghiệm nCoV, mà sẽ tiến hành xét nghiệm khi họ đến bệnh viện.

Thủ tướng Anh nhận định vài tuần tới có thể là giai đoạn nguy hiểm nhất của Covid-19 ở nước này, đồng thời giải thích các biện pháp "trì hoãn" trước mắt của chính phủ là nhằm tăng cường khả năng ứng phó với dịch bệnh. Ông cho rằng đây là thách thức đối với chính phủ, người dân Anh, đồng thời tin tưởng nước Anh có thể vượt qua đại dịch.

Covid-19 khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, tới nay đã xuất hiện ở 127 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 134.000 người nhiễm bệnh, gần 5.000 người thiệt mạng trên khắp thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/3 tuyên bố cấm công dân 26 nước thuộc Liên minh châu Âu tới nước này nhằm ngăn nCoV "đổ bộ thêm vào đất Mỹ", song miễn trừ cho công dân Anh.

Mai Lâm (Theo Guardian)