Thế Giới Di Động chi kỷ lục gần 3.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 20% được MWG đưa ra trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận năm 2025 đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, trong đó cổ tức tiền mặt dự kiến 2.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi tương ứng khoảng 2.940 tỷ đồng. Kế hoạch chi trả dự kiến chia làm hai đợt trong quý III và IV, mỗi đợt 1.000 đồng một cổ phiếu.

Nếu được thông qua, tỷ lệ cổ tức năm nay là mức kỷ lục của MWG. Từ năm 2014 đến nay, doanh nghiệp này luôn có đợt phân phối lợi nhuận cho cổ đông bằng tiền mặt, tỷ lệ thông thường là 15%, có năm còn giảm về 5% mệnh giá.

Mức cổ tức cao được đưa ra khi ban lãnh đạo đề ra kế hoạch lợi nhuận kỷ lục, dự kiến 9.200 tỷ đồng cho năm nay. Trong cơ cấu tăng trưởng, mảng công nghệ - điện máy tiếp tục giữ vai trò trụ cột khi dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận toàn tập đoàn. Trong khi đó, Bách Hóa Xanh được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng tiếp theo, với mục tiêu tăng doanh thu trên 20% và mở thêm khoảng 1.000 cửa hàng, qua đó mở rộng nền doanh thu ổn định và ít phụ thuộc vào chu kỳ hơn.

Theo MWG, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số nhờ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế nhiều khu vực và kích cầu tiêu dùng. Dù xung đột thương mại và địa chính trị toàn cầu vẫn là rủi ro gây áp lực lên xuất khẩu, việc làm và sức mua trong nước, MWG nói họ sẽ tập trung xây dựng nội lực, chủ động tạo ra nhu cầu mới về sản phẩm và dịch vụ.

Năm nay, "đế chế" bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài sẽ mở rộng mạng lưới có chọn lọc để đảm bảo lợi nhuận bền vững, mà theo họ là "tăng trưởng bằng chất". Song song đó, MWG cũng sẽ phân tách rõ rệt các mảng kinh doanh bán lẻ thành các pháp nhân độc lập, gồm bán lẻ điện thoại - điện tử - điện máy, bách hóa, dược phẩm, mẹ và bé. Mục tiêu là tăng cường tính tự chủ, linh hoạt trong việc đưa ra quyết định cho các công ty con.

"Đây là nền tảng quan trọng để các công ty con bứt phá và đóng góp hiệu quả vào hệ sinh thái chung của MWG trong trung và dài hạn", ban lãnh đạo doanh nghiệp này chia sẻ.

Năm trước, MWG báo doanh thu tăng hơn 16% lên con số 156.166 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh tới hơn 89%, đạt 7.073 tỷ đồng. Đây đều là kết quả kỷ lục trong hơn 20 năm hoạt động của công ty.

Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng MWG có thể duy trì nhịp tăng trưởng cao cho lợi nhuận (trên 20% mỗi năm) trong hai năm tới. Động lực đến từ hiệu quả kinh doanh cải thiện sau khi doanh nghiệp hoàn tất tái cấu trúc mô hình kinh doanh, hoàn thiện chuỗi dịch vụ (với SuperApp và Thợ Điện Máy). Erablue - chuỗi điện máy liên doanh của họ tại Indonesia - tăng trưởng thông qua việc mở rộng quy mô. Bên cạnh đó, Bách Hóa Xanh tiếp đà mở mới mạnh mẽ (khoảng 1.000 cửa hàng) nhưng vẫn đảm bảo quản lý chi phí tốt tương tự nửa cuối 2025 (biên lợi nhuận ròng khoảng 2,1%).

VDSC nói thêm kế hoạch IPO dự kiến vào năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX), sở hữu hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, có thể là chất xúc tác hỗ trợ giá cổ phiếu MWG. Chủ đề này cần được theo dõi thêm trong thời gian tới.

Trên sàn chứng khoán, MWG kết phiên 26/3 ở mức 78.500 đồng một đơn vị. Cổ phiếu này đang trải qua đợt điều chỉnh hơn 16% so với hồi đầu tháng 2. Thị giá hiện tại ngang với mức đầu tháng 12 năm trước.

Thi Hà - Tất Đạt