The Gateway City đón lực đẩy từ mạng lưới khu công nghiệp vùng

Nằm tại xã Ân Thi (Hưng Yên), The Gateway City hưởng lợi đà đô thị hóa, mạng lưới khu công nghiệp và vị trí trung chuyển trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Ninh Bình.

Xã Ân Thi nằm trong vùng các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông và có lợi thế về quỹ đất, được chủ trương phát triển thành trung tâm công nghiệp của tỉnh. Quy hoạch địa phương dự kiến hình thành 12 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp như khu công nghiệp Sạch VTK, khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp Thổ Hoàng...

Sự xuất hiện của các khu công nghiệp kỳ vọng thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động và thúc đẩy nhu cầu nhà ở ở cho chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Phối cảnh khu đô thị The Gateway City tại xã Ân Thi, Hưng Yên. Ảnh: CĐT

Đi cùng cụm công nghiệp là hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư. Tuyến Tân Phúc - Võng Phan dài 29,2 km là một trong các trục huyết mạch mới, đi qua đường nối vành đai 5 vùng Thủ đô, quốc lộ 38B, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tuyến tránh QL38B và tỉnh lộ 378. Mạng lưới này giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng khả năng liên kết vùng của Ân Thi.

Theo chủ đầu tư Công ty Cổ phần Madoka, Ân Thi không chỉ là vùng trung chuyển giữa các trung tâm kinh tế lớn, mà từng bước trở thành điểm đến cho các dòng vốn đầu tư, qua đó, thúc đẩy phát triển không gian sống mới kết hợp giữa làm việc, nghỉ ngơi.

Phối cảnh quần thể tiện ích của đô thị The Gateway City tại xã Ân Thi. Ảnh: CĐT

Nằm tại khu vực trung tâm hành chính, thương mại của xã, The Gateway City sở hữu vị trí kết nối thuận tiện. Từ đây, cư dân tiếp cận nhanh hệ thống chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa và các trục giao thông chính xung quanh dự án mà vẫn giữ được sự riêng tư trong nội khu.

Chủ đầu tư cho biết, vị trí nằm giữa cụm 12 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp giúp dự án đón nhu cầu an cư dài hạn của chuyên gia và người lao động. Ngoài để ở, sản phẩm tại khu đô thị cũng đáp ứng mục đích kinh doanh hoặc cho thuê.

Phối cảnh phố thương mại tại dự án. Ảnh: CĐT

Quy hoạch tại dự án hướng tới không gian mở với mật độ đất ở khoảng 30%. Hệ thống công viên, sân thể thao, đường dạo bộ, khu sinh hoạt chung được bố trí để khuyến khích tương tác cộng đồng. Điểm nhấn là các căn nhà sở hữu 2-3 mặt thoáng, đón gió và ánh sáng tự nhiên, tối ưu công năng sử dụng.

Giao thông nội khu chiếm khoảng 53% diện tích, với mặt cắt đường từ 15,5-31 m, tạo không gian lưu thông thông thoáng và tăng an toàn vận hành. Sự kết hợp giữa hạ tầng xung quanh và tổ chức không gian trong dự án nhằm đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, nghỉ ngơi tại chỗ.

Nhờ nằm trong vùng lõi phát triển của Ân Thi, The Gateway City được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo khu trung tâm mới: cân bằng giữa tiện ích, thiên nhiên và nhịp sống đô thị; đồng thời mở rộng lựa chọn an cư cho nhóm chuyên gia và cư dân trẻ.

Song Anh