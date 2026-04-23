The Empyrean Nha Trang nâng cấp dịch vụ để đón khách dịp lễ

Khách sạn rà soát vận hành, nâng chất lượng dịch vụ, hoàn thiện các hạng mục mới để phục vụ lượng khách tăng cao dịp lễ 30/4-1/5.

Nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày gia tăng vào cuối tháng 4 năm nay khi trùng lễ Giỗ tổ Hùng Vương (kéo dài ba ngày 25-27/4) và lễ 30/4-1/5. Nha Trang tiếp tục là một trong những lựa chọn của nhiều du khách nhờ lợi thế biển, khí hậu ổn định và hệ thống dịch vụ đa dạng.

Nằm tại khu vực trung tâm, gần Quảng trường 2/4 và cách biển vài phút đi bộ, The Empyrean Nha Trang là một trong những khách sạn hướng đến nhóm khách kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm đô thị. Cơ sở lưu trú vận hành hệ thống phòng nghỉ cùng các tiện ích như buffet sáng, bãi đỗ xe, quầy thông tin tour, khu lưu niệm, không gian rooftop, khu vực bãi biển dành cho khách và hai hồ bơi tại tầng 6 và tầng 40.

The Empyrean Nha Trang nằm tại trung tâm thành phố, gần Quảng trường 2/4. Ảnh: The Empyrean Nha Trang

Điểm nhấn là hồ bơi vô cực đáy kính trên tầng 40 với tầm nhìn bao quát thành phố và vịnh biển. Khu vực này còn tích hợp thêm các không gian dịch vụ như nhà East Garden Restaurant, Silkroad by East Garden, Lago Patio và Sky Blu Lounge, phục vụ nhu cầu ăn uống và thư giãn trong cùng một địa điểm.

Không gian phòng nghỉ với ban công rộng thoáng hướng biển. Ảnh: The Empyrean Nha Trang

Đại diện khách sạn cho biết trước mùa cao điểm, đơn vị đã rà soát hệ thống phòng, tăng cường vệ sinh khu vực công cộng và chuẩn bị nhân sự cho các bộ phận lễ tân, hành lý, ẩm thực. Việc phối hợp giữa các bộ phận được chú trọng nhằm đảm bảo trải nghiệm đồng bộ trong giai đoạn lượng khách tăng.

Khu vực hồ bơi vô cực đáy kính ở tầng 40 với tầm nhìn hướng biển và tháp Trầm Hương – biểu tượng Nha Trang. Ảnh: The Empyrean Nha Trang

Ngoài yếu tố vị trí, khách sạn định hướng mô hình lưu trú tích hợp, cho phép khách sử dụng đồng thời các dịch vụ nghỉ ngơi, ăn uống và giải trí trong cùng một không gian. Xu hướng này được nhiều cơ sở lưu trú đô thị theo đuổi, khi du khách mong muốn rút ngắn thời gian di chuyển và ưu tiên trải nghiệm trọn gói trong các kỳ nghỉ ngắn ngày.

Với sự chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm cuối tháng 4, đại diện đơn vị kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu trú tăng, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ trong bối cảnh thị trường du lịch nội địa phục hồi.

Đan Minh