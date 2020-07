The Emarald Golf View hướng đến giới khách hàng chuyên gia

Bình Dương hiện sở hữu 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 10.000 ha, trở thành thủ phủ công nghiệp dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phát triển công nghiệp trên tạo tiền đề giúp Bình Dương tăng trưởng kinh tế, thu hút lượng lớn người lao động và chuyên gia nước ngoài đến sinh sống, làm việc tại địa phương. Đồng thời, thị trường nhà ở cao cấp tại Bình Dương cũng được dự báo sẽ tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu nhà ở của giới chuyên gia, kỹ sư và doanh nhân thành đạt.

Khu căn hộ hướng đến phục vụ giới chuyên gia

Đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong - đơn vị đầu tư có nhiều dự án bất động sản tại Bình Dương cho biết hiện đa phần chuyên gia, cấp quản lý nước ngoài đang làm việc tại khu công nghiệp tỉnh này có nhu cầu ở và thuê lại căn hộ cao cấp. Để lọt vào "tầm ngắm" của giới chuyên gia, các dự án phải đạt chuẩn về an ninh, đầy đủ tiện ích, môi trường sống đảm bảo sức khỏe, vị trí thuận tiện di chuyển đến nơi làm việc.

"Giới chuyên gia là những người có thu nhập cao, nên nếu tìm được sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng sống, giá hợp lý, họ rất dễ 'xuống tiền' ngay mà không đắn đo", đại diện chủ đầu tư đánh giá.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, chủ đầu tư Lê Phong đã nhanh chóng đón đầu sự phát triển của phân khúc cao cấp, cho ra mắt dự án căn hộ The Emerald Golf View. Dự án được kỳ vọng sẽ giải "cơn khát" về nhà ở cao cấp cho giới khách hàng chuyên gia.

Phối cảnh khu căn hộ The Emerald Golf View.

The Emerald Golf View tọa lạc trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương (TP Thuận An), được xây dựng với tầm nhìn bao quát về sân golf Sông Bé. Dự án nằm đối diện trung tâm Aeon Mall và khu công nghiệp VSIP I, chưa đến 30 phút để di chuyển đến trung tâm TP HCM hay trung tâm thành phố mới Bình Dương.

Khu phức hợp "all in one"

The Emerald Golf View được ví như khu phức hợp "all in one" (tất cả trong một) với hệ sinh thái hơn 80 tiện ích theo phong cách nghỉ dưỡng ngay nội khu. Chủ nhân căn hộ The Emerald Golf View tận hưởng tiện ích từ khu thương mại dịch vụ hiện đại, hồ bơi vô cực, hồ bơi trẻ em, gym - spa, khu BBQ, thư viện, khu thể thao trong nhà, khu vườn treo thư giãn trên không, rạp chiếu phim nghệ thuật ngoài trời, vườn chân mây.

Căn hộ mẫu The Emerald Golf View được thiết kế theo phong cách sang trọng, thời thượng.

Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Coteccons, đại diện tổng thầu thiết kế và thi công dự án The Emerald Golf View cho biết chủ đầu tư Lê Phong đòi hỏi cao về tiêu chuẩn hệ thống tiện ích. Do đó trong quá trình thi công, đơn vị này đã cải tiến và thay thế các vật liệu, tìm kiếm giải pháp hoàn thiện để mang đến tiện ích tốt nhất cho cư dân.

"Nếu đặt ở trung tâm TP HCM, The Emerald Golf View sẽ hút khách nhờ đáp ứng tiêu chuẩn của một dự án cao cấp", ông Nguyễn Bá Dương nhận xét.

Cư dân The Emerald Golf View sẽ được ngắm toàn cảnh sân golf Sông Bé trên Vườn chân mây nằm trong khu căn hộ.

The Emerald Golf View thuộc phân khúc khu căn hộ cao cấp với mức giá 1,8 tỷ một căn, thu hút khách mua lẫn giới đầu tư đón đầu làn sóng chuyên gia dịch chuyển. Dự án có ưu thế về tầm nhìn thoáng đãng nhờ nằm bên sân golf Sông Bé - một trong những sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Dự án triển khai trên diện tích hơn 8.600 m2 tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, quy mô 40 tầng với 1.091 căn hộ, mỗi căn có diện tích linh hoạt từ 50-115 m2. Thiết kế căn hộ hiện đại thể hiện qua không gian thông thoáng giữa các phòng, ứng dụng họa tiết trang trí, tạo điểm nhấn ở màu sơn tường, ốp tường, hệ thống cửa, thiết kế ban công đa năng...

Hà Thanh