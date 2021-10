The Coffee House chọn mô hình 'thu nhỏ' sau giãn cách

Mô hình kinh doanh mới của The Coffee House sẽ theo dạng ki-ốt, có thể tích hợp vào siêu thị, hướng đến phục vụ nhu cầu khách hàng mang đi.

The Coffee House vừa ra mắt mô hình The Coffee House Now, hoạt động theo hệ thống ki-ốt, chuyên phục vụ mua mang đi. Thương hiệu này chọn hướng tích hợp vào các siêu thị tiện lợi hoặc đặt điểm bán "thu nhỏ" tại các trục đường chính... Cửa hàng đầu tiên trong chuỗi mới được tích hợp vào siêu thị Kingfoodmart Phạm Hùng (TP HCM).

CEO Lê Bá Nam Anh cho biết, từ cuối năm nay đến đầu năm sau, The Coffee House Now sẽ mở số lượng lớn cửa hàng. Chuỗi này hướng tới việc phục vụ thói quen mua sắm và uống cà phê trong thời kỳ "bình thường mới" đã hình thành sau giai đoạn giãn cách kéo dài.

Lãnh đạo The Coffee House cho rằng, ki-ốt khi kết hợp với các chuỗi phân phối lớn trên thị trường, nơi có mật độ người tiêu dùng cao, sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm của thương hiệu này theo cách tiện lợi và hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ. Ngoài ra, chuỗi kinh doanh mới có thể đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng nhờ hình thức tự phục vụ.

"Mô hình xe đẩy sẽ mang đến một The Coffee House thu nhỏ khắp Việt Nam", ông Nam Anh kỳ vọng.

Hiện tại, The Coffee House mới mở cửa 40/94 cửa hàng và sẽ tiếp tục mở theo lộ trình khi các cửa hàng còn lại đáp ứng đủ tiêu chí phòng dịch. Do đó trước mắt, mô hình The Coffee House Now sẽ hướng đến việc đáp ứng 50% khách còn lại.

Theo ông Anh, sau dịch bệnh, thương hiệu này sẽ cẩn trọng và chọn lọc hơn trong kế hoạch mở mới, không mạnh mẽ như xưa. Chiến lược này đưa ra trong bối cảnh ngân sách dành cho hoạt động đầu tư đã phải dùng để duy trì hệ thống suốt nhiều tháng không thể tạo ra doanh thu. Từ nay đến cuối năm, chuỗi cà phê này tập trung mở lại toàn bộ cửa hàng trên toàn quốc và chuyển đổi mô hình phù hợp.

The Coffee House không phải là doanh nghiệp F&B đầu tiên áp dụng mô hình thu nhỏ. Vào giữa tháng 5, thương hiệu trà và cà phê Phúc Long đã triển khai mô hình ki-ốt tại các cửa hàng VinMart+, sau khi Tập đoàn Masan mua 20% cổ phần công ty chủ quản. Masan và Phúc Long hướng tới mục tiêu mở 1.000 ki-ốt đến tháng 5/2022.

Không chỉ xuất hiện mới đây để thích ứng với đại dịch, mô hình cửa hàng thu nhỏ vốn được nhiều doanh nghiệp dịch vụ ăn uống chú ý từ cuối năm 2019-2020. Nhiều thương hiệu như Highlands Coffee, McDonald’s, Ông Bầu, Otoke Chicken, Vinacafe, Passio,... cũng đã thử nghiệm mô hình ki-ốt, xe đẩy bán hàng tại một số tuyến phố chính ở TP HCM và Hà Nội.

Mô hình này giúp sản phẩm của các hãng tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn, tối ưu chi phí mặt bằng và tăng độ phủ hệ thống.

"Chiêu kinh doanh" trên cũng được xem là cách làm mới thương hiệu để đánh chiếm thêm thị phần trung cấp hoặc bình dân trong cuộc cạnh tranh gay gắt của ngành F&B. Tại thời điểm này, mô hình kinh doanh linh hoạt còn là lối đi cho các doanh nghiệp dễ thích ứng trước cuộc sống "bình thường mới" sau thời gian dài chịu tác động của dịch bệnh.

