'The Black Phone': Cuộc gọi từ những bóng ma

Cậu bé Finney (Mason Thames) bị bắt cóc và nhốt vào một căn hầm tối, nơi chiếc điện thoại đen liên tục reo vang dù dây liên lạc bị cắt.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer The Black Phone Trailer phim "The Black Phone". Phim công chiếu ngày 24/6 tại các rạp trên toàn quốc. Video: CGV

Phim lấy bối cảnh năm 1978 tại một vùng ngoại ô yên bình phía bắc Denver, bang Colorado, Mỹ. Nhân vật chính là cậu bé Finney (Mason Thames) sống cùng em gái Gwen (Madeleine McGraw) và người cha (Jeremy Davies). Gia đình ba người đối mặt nhiều vấn đề: Finney bị bạn bè ở trường đánh đập, Gwen có những giấc mơ kỳ lạ, người cha nghiện rượu ám ảnh với cái chết của vợ quá cố. Ông thường quát mắng, thậm chí dùng roi da đánh Gwen mỗi khi cô nhắc đến khả năng tâm linh mà cô thừa hưởng từ mẹ. Ông cho rằng chính những giấc mơ đã xui khiến bà tự vẫn.

Biến cố xảy ra khi bạn bè của Finney liên lục mất tích còn Gwen bắt đầu có giấc mơ kỳ lạ về những quả bong bóng màu đen xuất hiện tại hiện trường vụ án. Kẻ bắt cóc được hé lộ có biệt danh The Grabber - nhân vật phản diện do Ethan Hawke thủ vai. Hắn chuyên giam giữ và giết hại những bé trai trong một căn hầm tối và bẩn thỉu - nơi mà ánh sáng duy nhất lọt vào là từ chiếc cửa sổ trên cao. Khi Finney bị nhốt, cậu phát hiện mình có thể sử dụng chiếc điện thoại đen trong căn hầm để "nói chuyện" với năm nạn nhân trước đó. Những cậu bé xấu số này đã "mách nước" để Finney có thể tìm cách trốn thoát và tránh được sự tra tấn của The Grabber.

Cô em gái Gwen (Madeleine McGraw) và anh trai Finney (Mason Thames). Ảnh: Universal

Phim được phát triển theo hai tuyến song song: Quá trình Finney giải các mật mã tâm linh để thoát khỏi căn hầm trong khi cô bé Gwen sử dụng những giấc mơ để tìm kiếm người anh trai bị bắt cóc. Hai tuyến chính này có những điểm giao nhau khiến mạch truyện không bị rời rạc và giúp khán giả dễ dàng nắm bắt toàn bộ tác phẩm.

Không lạm dụng cảnh máu me hay yếu tố hù dọa, đạo diễn Scott Derrickson sử dụng màu sắc và âm thanh để khai thác yếu tố kinh dị. Sắc nâu và vàng ấm cúng, thơ mộng của thập niên 1970 đan xen với màu máu đỏ tươi và ánh đèn neon từ xe cảnh sát tạo nên hiệu ứng tương phản, báo hiệu những nguy hiểm rình rập ẩn náu dưới lớp vỏ yên bình. Giai điệu nhộn nhịp dần bị thay thế bởi âm bass nặng nề và dồn dập như vang vọng từ dưới căn hầm u tối của kẻ sát nhân The Grabber.

Mỗi lần chiếc điện thoại reo lên, khán giả sẽ có thêm thông tin về những bóng ma. Cậu bé Bruce với niềm đam mê dành cho bóng chày, bạn nhỏ Griffin với điệu cười khúc khích hay cậu bạn Robin luôn giúp đỡ bạn bè... Yếu tố tâm linh không chỉ được sử dụng như một công cụ khai thác nỗi sợ hiệu quả mà còn khơi gợi sự thương tiếc từ phía người xem dành cho những nạn nhân của The Grabber.

Đạo diễn Derrickson sử dụng các gam màu tương phản để khai thác yếu tố kinh dị của bộ phim. Ảnh: Universal

Về diễn xuất, ngôi sao nhí Mason Thames thể hiện xuất sắc diễn biến tâm lý của nhân vật Finney khi từ một cậu bé chỉ biết chịu đòn dám đứng lên bảo vệ chính mình trước kẻ hung bạo. Tờ L.A Times viết: "Thames đã có một màn trình diễn chân thật trong vai cậu bé Finney. Khi cậu ở dưới căn hầm đó với những bóng ma, bộ phim The Black Phone đạt đỉnh cao nhất: hồi hộp, đầy cảm xúc và cũng có những cú hù dọa hú hồn". Bộ phim thành công trong việc truyền tải thông điệp qua màn đối đầu trực diện của Finney với kẻ bắt cóc: "Hãy dám đứng lên đấu tranh bảo vệ chính mình".

Tài tử Ethan Hawke có màn diễn xuất vượt mong đợi của khán giả trong vai kẻ bắt cóc. Anh được biết đến như "chàng thơ" của Mỹ với những tác phẩm tình cảm lãng mạn và tình cảm gia đình ăn khách như Before Sunrise (1995), Before Sunset (2004), Before Midnight (2013) hay Boyhood (2014). Vì những lần Ethan Hawke đóng phản diện chỉ đếm trên đầu ngón tay, khán giả trông chờ nhiều vào màn trình diễn của anh với nhân vật The Grabber.

Kênh Fox 5 New York đánh giá: "Với chiếc mặt nạ đa dạng, lúc thì che giấu lúc thì để lộ một phần gương mặt mình, nam diễn viên đưa ra những quyết định táo bạo mà không có bất cứ lý do nào. Đôi lúc anh diễn The Grabber thật hào nhoáng, lúc có vẻ nhân từ, lúc khác lại ác độc và hài hước. Cứ như thể đạo diễn Derrickson chỉ cần bấm ghi hình và để Hawke tự biên tự diễn vậy".

Madeleine McGraw trở thành điểm sáng của bộ phim khi phác họa thành công vai em gái lém lỉnh nhưng vô cùng yêu thương anh trai. "Cô bé chiếm lấy mọi cảnh quay thật dễ dàng", tờ Deadline nhận xét.

Tạo hình của The Grabber do Ethan Hawke thủ vai. Ảnh: Universal

Điểm trừ là nhân vật The Grabber đáng lẽ có thể được xây dựng có chiều sâu hơn. Đạo diễn Scott Derrickson nói ông không tập trung khai thác câu chuyện đằng sau kẻ sát nhân hàng loạt này cốt để tạo ra sự bí ẩn. Song điều này cũng giống con dao hai lưỡi. Diễn biến tâm lý và động cơ giết người không được giải thích khiến The Grabber trở thành kẻ phản diện thiếu chiều sâu. Diễn xuất biến hóa của Ethan Hawke đã cứu vớt nhân vật này.

Tờ The Vulture bình luận: "Bộ phim của Scott Derrickson còn nhiều điểm giống một câu chuyện ngắn. Vì chỉ có thiết lập câu chuyện và giải quyết vấn đề, phim không có nhiều tình tiết và sự phức tạp cần thiết để được coi là một phim điện ảnh. Nói cách khác, tác phẩm còn thiếu đi xung đột và cao trào".

The Black Phone hiện nhận 85% điểm tươi từ các nhà phê bình và được 90% khán giả đón nhận tích cực trên trang Rotten Tomatoes.

Anh Phương