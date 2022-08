Là phân khu cao tầng cuối của đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly Solari thu hút sự chú ý của thị trường, tiếp nối sự thành công của những phân khu The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Manhattan Glory, The Beverly trước đó. Dự án tiếp tục ghi điểm bởi 270 tiện ích nội khu và liền kề, từ mặt đất đến tầng cao phục vụ đa dạng nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của cư dân. Như cách nói của đại diện Vinhomes: "Làm chủ tầm cao với chất lượng sống chuẩn bờ Tây nước Mỹ không chỉ là một lời hứa hẹn tô vẽ, đó là những gì mà cư dân của The Beverly Solari sẽ sở hữu".

Với diện tích rộng lớn thứ 3 trên thế giới và là nền kinh tế đứng đầu toàn cầu, xứ sở cờ hoa được xem như "miền đất hứa" của nhiều người dân trên toàn thế giới. Sự đa dạng chủng tộc tạo nên sự phong phú về văn hoá, xã hội, nhân sinh quan của người Mỹ. Bên trong nền văn hoá hợp chủng quốc đầy sắc màu, phong cách sống khu vực bờ Tây sở hữu những điểm nhấn đặc biệt. Từ khí hậu thổ nhưỡng dễ chịu quanh năm đến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bờ Tây còn trở thành yếu tố "mở đầu câu chuyện" cho những ai yêu mến nước Mỹ. Nơi đây sở hữu tiểu bang California thu hút đông đảo người Việt xa xứ, với các khu Quận Cam, Little Saigon hay Bonsai mang dáng dấp quê hương, cùng những món ăn thân thuộc.

Nhưng điều thu hút của California với tiêu điểm San Francisco và Los Angeles –cảm hứng chủ đạo của dự án The Beverly Solari không chỉ là cộng đồng kiều bào. Tiểu bang này còn là mũi nhọn du lịch, là "thủ phủ" của thung lũng Silicon với hàng loạt các tập đoàn công nghệ lớn.

Hoạt động kinh tế năng động với những ngành nghề liên quan đến sáng tạo, giải trí mang tới hấp lực cho California nói riêng hay bờ Tây nói chung và nghệ thuật hưởng thụ xa hoa. Đó là đại lộ danh vọng Hollywood với dấu vân tay và chữ kí của những ngôi sao nổi tiếng qua hàng thế kỷ, là sòng bài Las Vegas tráng lệ không có ranh giới ngày đêm, là ngọn đồi Beverly quy tụ giới siêu giàu, hay phim trường nổi tiếng với những bộ phim bom tấn. "Một San Francisco mời gọi, một Los Angeles mở rộng vòng tay và một Las Vegas đang chờ đợi... Những gì quyến rũ nhất của cuộc sống lý tưởng nơi bờ Tây nước Mỹ - giờ có thể tìm thấy tại The Beverly Solari", đại diện Vinhomes cho biết.

Để tái hiện phong cách sống tại bờ Tây nước Mỹ, Vinhomes đã tạo lập tại phân khu The Beverly Solari chuỗi tiện ích quy mô. Đáng chú ý là quảng trường Golden Eagle, nổi bật với hồ nước rộng lớn và biểu trưng đại bàng khổng lồ; hay đồi Beverly, bên cạnh hàng chà là rực rỡ. Phân khu cũng được tích hợp những cung đường dạo bộ thư giãn, điểm xuyết bởi kênh đào Thousand Flowers. Tại đây, cư dân và du khách có thể mua sắm tại đại lộ Rodeo, nơi quy tụ hàng loạt thương hiệu cao cấp, cùng trung tâm thương mại Vincom Mega Mall sầm uất... Đại diện một sàn phân phối bất động sản cho biết, các tiện ích dự án không chỉ tạo nên không gian để mỗi gia đình vui chơi, giải trí, tận hưởng mảng xanh mà còn khẳng định vị thế và phong cách sống của chủ nhân. Điều này cũng giúp phân khu cuối cùng của dự án Vinhomes Grand Park trở thành một điểm đến đặc sắc, là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh đại đô thị.

Ngoài chuỗi tiện nghi nội bộ, cư dân The Beverly Solari sẽ thụ hưởng hệ sinh thái Vingroup, bao gồm trường học, bệnh viện, siêu thị, sân chơi, trung tâm thương mại... Điểm nhấn tại The Beverly Solari cũng đến từ 3 phân khu: ốc đảo The Oasis, thiên nhiên nhiệt đới The Tropical và hoàng hôn miền biển The Sunset, đáp ứng mọi nhu cầu hưởng thụ, từ tinh tế đến hào nhoáng, từ yên tĩnh đến sôi động.

Dự án đánh dấu sự tham gia của đối tác Mitsubishi Corporation - thương hiệu uy tín đến từ Nhật Bản, đối tác cùng Vinhomes tạo lập The Origami. Đây được coi là yếu tố bảo chứng cho chất lượng của dự án trong tương lai. Một lợi thế cũng gia tăng sức hút của dự án là chính sách bán hàng ưu đãi, như khách hàng chỉ cần đặt cọc trước 50 triệu đồng, có thể được hỗ trợ lãi suất 100% giá trị căn hộ tới 24 tháng, hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ lên đến 30 tháng, ân hạn gốc đến 48 tháng. Người mua nhà cũng sẽ nhận được voucher mua xe Vinfast lên đến 200 triệu đồng.

