The Aqua Waterpoint không gian biệt lập cao cấp bên vịnh Cảng

Toạ lạc kế cận vịnh cảng, compound The Aqua bao gồm các biệt thự cao cấp diện tích trên 300 m2, nằm trong khu khép kín với nhiều tiện ích riêng biệt.

Là khu compound cao cấp nhất trong phân khu Aquaria thuộc thành phố bên sông Waterpoint (Bến Lức, Long An), compound The Aqua có hình thế vuông vắn mang giá trị phong thủy hưng vượng, kế bên sông nước mênh mông. Khu compound tiếp giáp vịnh nước ngọt Harbor 8,6ha độc đáo tại miền Tây cùng dòng sông Vàm Cỏ Đông trữ tình, liền kề công viên ven sông 3,56ha, ngay sát hai trục thương mại giao thương sầm uất nhất của dự án. Bên cạnh bầu không khí sôi nổi của khu đô thị tích hợp quốc tế, đằng sau cánh cổng khu compound lại là một cuộc sống bình yên và riêng tư với những lớp an ninh, bảo vệ đa lớp 24/24h

Phối cảnh dự án Waterpoint. Ảnh: Nam Long Group

Biệt thự của The Aqua có diện tích trên 300m2, được thiết kế đa dạng tùy theo sở thích và phong cách của từng khách hàng. Compound The Aqua có số lượng sản phẩm hữu hạn cùng tỷ lệ dân số và mật độ xây dựng thấp.

Không gian gần mặt nước, nhiều cây cối, thoáng khí trời của các biệt thự chính là điểm nhấn thu hút các khách hàng thượng lưu vốn ngày càng ưa chuộng phong cách sống xanh, gần gũi thiên nhiên.

Phối cảnh biệt thự compound The Aqua. Ảnh: Nam Long Group

"Với vị trí chỉ cách TP HCM chưa tới một giờ đi ô tô, mỗi căn biệt thự The Aqua sẽ vừa là nơi ở thoải mái đủ tiện lợi để di chuyển vào trung tâm, vừa là chỗ nghỉ dưỡng tuyệt vời đủ cách biệt để có được sự trong lành, yên tĩnh", đại diện chủ đầu tư nói.

Đặc quyền liền kề Vịnh cảng nước ngọt 8,6ha nhân tạo độc đáo ở phía Tây TP HCM cùng dòng Vàm Cỏ Đông thanh bình, cư dân thượng lưu của phân khu có thể tổ chức những chuyến du thuyền sang trọng và riêng tư trên sông nước miền Tây, tận hưởng không khí mát lành và chiêm ngưỡng cảnh quan tươi đẹp.

Giữa đất trời thênh thang, sông nước hữu tình, cảnh quan tươi đẹp, mỗi con người sinh sống hay lưu trú nơi đây đều sẽ có được những phút giây thư thái và viên mãn. Trẻ em được nô đùa, được làm bạn với cỏ cây, hoa lá, cá chim. Người trưởng thành có không gian nghỉ ngơi và tận hưởng được trọn vẹn những phút giây an yên. Người cao tuổi được hít thở bầu khí quyển thanh sạch, có nhiều khoảng không thoải mái để luyện tập thể dục thể thao, giữ gìn sức khỏe thể chất và làm phấn chấn tinh thần.

Được xây dựng theo mô hình các khu biệt lập trong tổng thể dự án, các biệt thự compound The Aqua được đảm bảo trọn vẹn an ninh và sự riêng tư cho cư dân và khách thăm. Các chủ nhân được thoải mái thực hiện mọi hoạt động riêng tư trong ngôi nhà tách biệt hẳn khỏi sự xô bồ; yên tâm tổ chức những bữa tiệc thân mật tại gia kết nối người thân, bạn bè, đối tác trong không gian kín đáo, an toàn.

Mong muốn đem tới cuộc sống thuận tiện nhất cho các chủ nhân thượng lưu, chỉ trong vài bước chân ra ngoài khu compound, cư dân The Aqua được thừa hưởng hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế cùng các dịch vụ đẳng cấp như: trường học, bệnh viện, công viên, sân golf, sân tập thể thao, hồ bơi, câu lạc bộ, các trục thương mại, nhà hàng, quán cafe...

"Sở hữu một căn biệt thự tại The Aqua Waterpoint là sự khẳng định vị thế của chủ nhân không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai lâu dài, và một ngôi nhà tiện nghi ngay cạnh bờ sông khoáng đạt trong quần thể dự án đẳng cấp hứa hẹn sẽ gia tăng giá trị bền vững", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Sơn Quỳnh