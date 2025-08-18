Thay thủy tinh thể cho người phụ nữ cơ địa dị ứng

TP HCMBà Thanh, 65 tuổi, bị đục thủy tinh thể, cơ địa dị ứng kèm nhiều bệnh nền, được bác sĩ nhiều chuyên khoa phối hợp phẫu thuật mắt an toàn.

ThS.BS Tăng Ngọc Anh, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mắt trái của bà Thanh bị đục thủy tinh thể độ ba, sụp mí nhẹ, thoái hóa rìa giác mạc, thị lực còn 4/10. Bà Thanh cần phẫu thuật thay thủy tinh thể để tránh giảm dần thị lực, có nguy cơ mù lòa. Tuy nhiên, bà mắc bệnh tiểu đường type 2 kèm viêm da cơ địa, dị ứng nặng với nhiều thực phẩm và có tiền sử gia đình mắc bệnh gan nên có nhiều nguy cơ khi phẫu thuật.

Bác sĩ Ngọc Anh đánh giá bệnh nhân có nguy cơ phản ứng với thuốc tê, thuốc kháng viêm và gặp biến chứng viêm sau mổ. Kết hợp bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và thời gian hồi phục sau mổ chậm. Nếu chức năng gan bị ảnh hưởng, khả năng chuyển hóa thuốc kém có thể gây tích lũy độc tính hoặc tổn thương gan cấp sau mổ.

Các bác sĩ liên chuyên khoa gồm Mắt, Miễn dịch Lâm sàng, Nội tiết, Gan mật... phối hợp đảm bảo an toàn cho cuộc mổ. Bà Thanh được thử phản ứng thuốc (test dị ứng) trước mổ bằng liều nhỏ các loại thuốc dự kiến dùng trong phẫu thuật và hậu phẫu. Nhờ đó, bác sĩ điều chỉnh phác đồ điều trị chuyên biệt, dùng thuốc phù hợp với cơ địa người bệnh, giảm tối đa nguy cơ sốc phản vệ hoặc các biến chứng liên quan đến thuốc. Các bác sĩ cũng lựa chọn thuốc kiểm soát đường huyết và đảm bảo chức năng gan ổn định.

Sau khi đánh giá người bệnh đủ điều kiện phẫu thuật, êkíp tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) và đặt kính nội nhãn đơn tiêu. "Khác với phương pháp mổ Phaco thông thường, trường hợp này yêu cầu cao hơn về kỹ thuật", bác sĩ Ngọc Anh cho hay. Theo đó, êkíp lựa chọn năng lượng siêu âm tối ưu nhằm hạn chế tổn thương mô. Trong suốt cuộc mổ, bà Thanh không gặp phản ứng dị ứng, không bị chảy máu kéo dài.

Bác sĩ thay thủy tinh thể cho bà Thanh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

10 ngày sau mổ, tái khám lần hai tại bệnh viện, thị lực mắt trái của bệnh nhân khi đeo kính đạt 7/10, giác mạc lành tốt, không viêm đỏ hay kích ứng. Bác sĩ chỉ định sử dụng một loại thuốc nhỏ mắt kháng viêm không chứa corticoid, kết hợp với thuốc kháng sinh phổ hẹp có thành phần đơn giản, ít nguy cơ dị ứng.

Bác sĩ Ngọc Anh khuyên người lớn tuổi nên khám mắt định kỳ mỗi 6 tháng để phát hiện sớm các dấu hiệu đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp hay thoái hóa điểm vàng. Nếu thị lực giảm, nhìn mờ, chói sáng... có thể là dấu hiệu đục thủy tinh thể cần được chẩn đoán và can thiệp sớm.

Song Lam

*Tên người bệnh đã được thay đổi