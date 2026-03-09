Thấy mẹ bị xô ngã khi can ngăn đánh ghen, con trai đánh người trọng thương

Đăk LăkPhạm Hồng Duy thấy mẹ bị xô ngã, chảy máu khi can ngăn vụ đánh ghen nên bức xúc lấy cây đánh người đàn ông dập lá lách, tổn thương cơ thể 60%.

Ngày 5/3, Duy, 45 tuổi, trú xã Đồng Xuân, bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích.

Phạm Hồng Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 26/12/2025, người đàn ông 58 tuổi hẹn một phụ nữ đến quán Cây Xoài ở thôn Long Hà, xã Đồng Xuân để nói chuyện. Khi ông này đang ngồi chờ tại quán thì vợ cùng con gái tìm đến đánh ghen, đồng thời cãi vã với chồng vì nghi ông ngoại tình.

Trong lúc hai bên xô xát, bà chủ quán (mẹ của Duy) đến can ngăn, bị đẩy ngã, chảy máu. Duy nghe tiếng cãi vã vội chạy ra, thấy mẹ bị thương nên bức xúc. Ông này lấy khúc gỗ đánh nhiều cái vào vùng hông và bụng người khách 58 tuổi.

Hậu quả, nạn nhân bị dập lá lách, ruột non, tổn thương cơ thể 60%.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bùi Toàn