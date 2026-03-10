Thay khớp cho cụ ông phình động mạch chủ

TP HCMÔng Hậu, 80 tuổi, phình động mạch chủ, được bác sĩ điều trị ổn định trước khi phẫu thuật thay khớp ngừa nguy cơ vỡ túi phình trong lúc mổ.

Trước đó ông Hậu ngã đau khớp háng, ba ngày sau đau nặng hơn nên đến bệnh viện. TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi trái, tại vị trí giữa chỏm xương đùi và khối mấu chuyển. Đây là một dạng gãy xương nặng, nếu không điều trị kịp thời, người bệnh nguy cơ tử vong cao do đau đớn, gặp biến chứng khi phải nằm bất động lâu ngày như nhiễm trùng phổi, đường tiểu, loét mông, hoại tử da...

Mức độ gãy xương của bệnh nhân phức tạp, không thể điều trị bảo tồn mà cần phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo. Tuy nhiên, ông bị phình và bóc tách một đoạn động mạch chủ, kéo dài từ ngực - bụng xuống động mạch chậu, kích thước chỗ phình lớn nhất là 38 mm (bình thường khoảng 14-30 mm). Khối phình dạng túi chiếm gần toàn bộ chiều dài động mạch chậu chung trái, có khả năng vỡ nếu phẫu thuật thay khớp.

"Đây là yếu tố nguy cơ cao, cần theo dõi sát trong lúc mổ vì bệnh nhân luôn trong tình trạng dọa vỡ mạch máu, đột tử", TS.BS Trần Vũ Minh Thư, Trưởng khoa Nội tim mạch 2, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM nói. Ông Hậu được sử dụng thuốc giảm đau để làm dịu cơn đau nhức, điều trị ổn định túi phình.

Bác sĩ hội chẩn cùng xây dựng phác đồ cá thể hóa, giảm tối đa rủi ro tim mạch trong và sau phẫu thuật. Bệnh nhân được theo dõi sát huyết áp, nhịp tim, kiểm soát đau tích cực để hạn chế biến động huyết áp, qua đó giảm nguy cơ vỡ túi phình động mạch chủ. Bác sĩ sử dụng thuốc hạ huyết áp, chẹn beta để giảm áp lực thành động mạch chủ. Sau một tuần điều trị nội khoa tích cực, tình trạng huyết động ổn định, bệnh nhân đủ điều kiện bước vào ca mổ.

Bác sĩ Tuấn (thứ 3 từ trái qua) và êkíp phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho ông bằng kỹ thuật SuperPath, đường mổ ít xâm lấn. Bác sĩ mở và lách qua bao khớp phía trên, không cắt cơ và bao khớp để bộc lộ phẫu trường, đồng thời bảo tồn hoàn toàn hệ thống gân sau khớp háng. Sau mổ, người bệnh ít đau, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Trước đây, đường mổ truyền thống có vết mổ dài, thường trên 15 cm, cắt qua nhiều cơ và gân, mất nhiều máu.

Sau mổ, người bệnh được theo dõi hậu phẫu với thuốc kháng sinh, kháng đông dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu, statin, thuốc kiểm soát huyết áp, tần số tim, xuất viện sau 10 ngày. Ông tiếp tục được theo dõi khối phình động mạch chủ và lên kế hoạch can thiệp khi cần thiết.

Động mạch chủ là động mạch lớn nhất trong cơ thể, chạy dọc từ tim xuống bụng. Phình động mạch chủ là tình trạng động mạch chủ giãn to ra, với đường kính chỗ phình lớn hơn 1,5 lần so với đường kính bình thường. Chỗ phình động mạch chủ có thể lớn dần theo thời gian dẫn đến vỡ.

Người lớn tuổi, đặc biệt có tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hoặc hút thuốc lá, nên tầm soát bệnh lý phình động mạch chủ định kỳ. Phát hiện sớm, kiểm soát tốt huyết áp giúp phòng ngừa tiến triển phình động mạch chủ ở người cao tuổi, có bệnh nền.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi