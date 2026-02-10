Thầy giáo có những hành động không chuẩn mực với cháu

Giờ cháu học kỹ năng sống về giới tính, nhớ lại và giật mình khi biết thầy đã có những hành động được gọi là sàm sỡ với mình.

Thời gian trước, ba mẹ đưa cháu đi học nhạc ở một thầy giáo uy tín trong thành phố. Vì lúc đấy cháu còn nhỏ và kiến thức về giới tính không có nhiều nên những suy nghĩ rất non nớt và ngây thơ. Cho tới giờ nhớ lại, cháu mới giật mình vì những hành động của thầy giáo. Cháu có để ý là khi phòng học khá vắng (khi phòng học kín và học sinh không có nhiều, đa số là những đứa nhỏ 6-7 tuổi), mỗi lúc in bài mới cho cháu, thầy lại gọi tới gần và bắt đầu để tay lên vai, rồi lên đùi cháu.

Ban đầu, cháu không có tí cảm giác gì nhưng về sau bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cháu cố tình đứng xa, thầy lại gọi tới gần. Không chỉ có mỗi mình cháu bị vậy, bản thân quan sát và thấy cả những bạn khác cũng bị. Hồi đấy cháu cũng ngây thơ nên chưa bao giờ kể với bố mẹ về chuyện thầy giáo.

Một thời gian sau, bạn cháu cũng đi học thầy, nó nghỉ học ngay sau buổi đầu tiên. Cháu có hỏi vì sao, nó kể là rất khó chịu bởi thầy luôn có những hành động thân mật quá mức như để tay lên vai và đùi nó. Lúc đấy cháu mới nhớ lại những hành động của thầy với mình. Bởi kiến thức còn hạn hẹp nên cháu không suy nghĩ nhiều và vẫn đi học tiếp. Đến giờ, cháu đã nghỉ học thầy giáo đó. Cháu học giỏi, ngoài ra không biết còn lý do nào khác không mà thi thoảng thầy cũng gọi mẹ cháu, bảo cho cháu đi học lại.

Chuyện đó cũng xảy ra mấy năm trước rồi, tới năm nay khi cháu được đăng ký học những khóa kỹ năng sống về giới tính, nhớ lại và giật mình khi biết thầy đã có những hành động được gọi là sàm sỡ với mình. Liệu còn bao nhiêu học trò nữa cũng giống cháu, bị thầy có những hành động không phải?

Bình An