Thay đổi nhận thức nhờ hành động của người lạ trên xe buýt 50 năm trước

Bà Diann Droste chọn cách sống tử tế suốt đời sau khi nhận sự giúp đỡ từ hai người xa lạ trong chuyến đi bị mắc kẹt giữa bão tuyết và không một xu dính túi 50 năm trước.

"Tôi nhớ mình đã nhìn ra ngoài và nghĩ liệu thời tiết như này có ổn không?" Diann Droste nói và nhớ về hình ảnh những chiếc xe lớn nhỏ trượt xuống dưới mương do tuyết trơn. Nhưng lúc đó, cô gái mới 16 tuổi và không biết trong tình huống đó chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đó là tháng 1/1973, Diann khi ấy học lớp 11, sống tại thành phố Waterloo, bang Iowa, Mỹ. Cô trên đường về nhà sau chuyến đi chơi đến nhà người bạn sống tại thành phố Brainerd, bang Minnesota, nơi có khí hậu vùng cực lạnh cắt da thịt.

Để đi lại giữa hai thành phố, Diann phải ngồi xe buýt hơn 10 tiếng do xe dừng nhiều điểm và cô phải chuyển từ xe nọ sang xe kia. "Các con tôi thấy lạ khi nghe chuyện mẹ chúng khi 16 tuổi đã đi xe buýt vòng quanh nước Mỹ. Nhưng hồi đó, nhà tôi không đủ tiền để mua vé máy bay", cô nói.

Diann hồi 18 tuổi. Ảnh: CNN

Diann miêu tả bản thân khi còn trẻ "khá gan dạ" và coi việc đi xe buýt một mình du lịch khắp nơi không có gì đáng sợ, cho đến khi tuyết bắt đầu rơi trong chuyến đi lần đó.

Nhìn khung cảnh bên ngoài sắp bị tuyết nhấn chìm, Diann cố tập trung vào cuốn sách đặt trên đùi. Chiếc xe buýt chở cô bắt đầu trượt trên đường, không khí trên xe cũng thay đổi. Nhiều người tỏ ra lo lắng.

Khi đến thành phố Albert Lea, Minnesota, lái xe đưa cả đoàn khách đến một khách sạn tên Holiday Inn. "Chúng ta không thể đi tiếp vì không an toàn, cần nghỉ qua đêm ở đây", người lái xe nói.

Diann bắt đầu lo sợ vì chưa chuẩn bị tinh thần cho việc xe buýt có thể dừng lại nghỉ đêm. Cô gái trẻ khi đó mang theo 25 USD khi đi chơi, nhưng đến chặng về trong ví còn vài đồng lẻ. Diann xuống xe, kéo chặt áo khoác quanh cổ và nhìn các hành khách khác lần lượt đi thẳng vào khách sạn.

Cô gái tiến tới bốt điện thoại công cộng gần đó, dùng những đồng cuối cùng để gọi về nhà. Những năm 1970, hầu như chẳng có ai dùng điện thoại di động hay thẻ tín dụng. Mẹ của Diann cũng vậy, dù Albert Lea cách Waterloo hai giờ lái xe thời tiết xấu, không an toàn để lái xe đến đón con gái về nhà. Khi cúp máy, Diann nghĩ đến việc có thể mắc kẹt ở đây do tuyết rơi ngày càng nặng hạt.

Bên trong Holiday Inn, Diann ngồi xuống một chiếc ghế ở sảnh khách sạn dưới ánh đèn huỳnh quang. Cô nhìn những hành khách khác xếp hàng ở quầy lễ tân rồi nhận phòng.

"Không ai dường như để ý đến tôi. Họ lấy phòng rồi đi hết còn tôi vẫn ngồi đó", Diann nói. Không có tiền thuê phòng, Diann dự định ngủ ở sảnh qua đêm với hy vọng sáng mai sẽ buýt sẽ tiếp tục chạy. Ghế ở sảnh không phải nơi lý tưởng để ngủ nên cô đành tập trung vào việc đọc sách.

Lúc lâu sau, khi ngẩng lên, cô gái trẻ nhìn thấy hai đôi giày đen đang bước trên sàn. Chủ nhân của chúng là hai người phụ nữ cùng ngồi trên xe buýt. Họ mặc áo tối màu, áo blouse trắng, ngoài 50 tuổi, trông giản dị. Họ cười với Diann rồi tiếp tục di chuyển. Khi ra gần đến cửa, họ quay lại và hỏi cô có muốn ăn tối cùng không.

Bên cạnh nhà nghỉ là Perkins - chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Mỹ thời đó. Chỉ nghe nhắc đến đồ ăn, bụng Diann đã réo lên. Cô đói nhưng không có tiền để mua bất kỳ thứ gì lót dạ. Không muốn nói với họ mình không còn đồng nào, cô gái đành từ chối và nói lời cảm ơn.

Nhưng chỉ vài giây sau, họ quay trở lại và đề nghị trả tiền cho bữa ăn của Diann và lần này, cô không còn từ chối nữa. "Chắc chắn họ biết tôi không có tiền", Diann nói.

Khi theo hai người phụ nữ ra ngoài trời ăn tối, Diann thoáng chút lo lắng vì nhận lời dùng bữa với hai người xa lạ, điều đó không an toàn. Nhưng ngồi một mình trong sảnh khách sạn cũng không khiến cô yên tâm hơn.

Áy náy vì để hai người lạ trả tiền ăn nên Diann chỉ gọi một ly Coca nhỏ cho bữa tối. Hai người phụ nữ tốt bụng đó đã ép cô ăn thêm một chiếc hamburg và khoai tây chiên. Khi nghe Diann trình bày mình không có tiền, họ nói họ là người chi trả. Trước thái độ kiên quyết nhưng ấm áp của hai người khách lạ, Diann đành nghe theo.

Ảnh Diann chụp vào năm 2026. Ảnh: CNN

Trong bữa ăn, hai người phụ nữ giới thiệu họ là các sơ thuộc dòng Sisters of Mercy - các nữ tư Công giáo chú trọng phục vụ người nghèo, ốm đau và giáo dục. Các sơ đang dạy tại trường trung học Công giáo ở thành phố Cedar Rapids, bang Iowa, cách nhà Diann khoảng một giờ lái xe. Diann cũng là người Công giáo và cô biết ngôi trường đó, điều này khiến cô yên tâm thêm phần nào.

Dù vậy, khi nhận ra đang ăn tối cùng hai giáo viên đồng thời cũng là nữ tu, Diann càng giữ ý tứ và cư xử lễ phép. "Họ hỏi tôi định làm gì sắp tới. Nhưng do không hiểu câu hỏi, tôi lại nói về tương lai muốn học đại học", Diann kể.

Tuy nhiên, hai sơ mỉm cười và nói họ muốn biết dự định tối nay của cô. Khi biết cô gái sẽ ngủ lại trên ghế sofa sảnh khách sạn, hai nữ tu thoáng lo lắng. Cuối cùng, họ đề nghị Diann lên ở cùng phòng vì có hai giường đôi. Cô nhanh chóng đồng ý vì tin tưởng hai sơ.

Trở lại phòng khách sạn motel, cả nhóm chơi bài canasta. Sau này, mỗi lần nghe thấy từ canasta, cô lại nhớ về hai sơ đó.

Sáng hôm sau, cả ba dậy sớm xuống ăn sáng. Không khí buổi sáng ấm áp và thân thiện, khác hẳn tối hôm trước khi các hành khách trên xe phớt lờ nhau. Diann ngồi cùng bàn với hai nữ tu, tài xế thông báo tuyết sẽ ngừng rơi và mọi người có thể tiếp tục hành trình.

Một giờ sau, Diann lại trở lại trên xe. Lần này, cô không mở sách ra đọc mà tiếp tục trò chuyện với hai nữ tu và những hành khách khác.

"Trong tất cả những chuyến xe buýt thời trẻ, tôi nghĩ đó là chuyến đi tuyệt nhất vì tôi được gặp hai nữ tu và quen biết họ", nữ du khách nhớ lại.

Xe buýt dần tiến gần thành phố quê nhà cũng là lúc Diann xin tên, địa chỉ của hai sơ để gửi trả tiền suất ăn tối qua. Nhưng họ từ chối.

Xe dừng lại ở Waterloo. Nhìn qua cửa sổ, Diann thấy mẹ đang chờ đón mình.

"Mẹ tôi lúc nào cũng đợi khi tôi về, nhưng lần này tôi đặc biệt biết ơn khi được thấy mẹ và được về nhà", cô nói. Trước khi xuống xe, hai nữ tu làm dấu ban phước cho Diann.

Tối hôm đó, Diann kể lại câu chuyện cho gia đình nghe một cách đầy hào hứng. Mẹ cô bày tỏ sự biết ơn trước lòng tốt của các nữ tu. Sau đó, trong phòng ngủ, Diann viết một lá thư cho người bạn thư từ Arlene, kể chi tiết về chuyến trở về.

Diann giờ không còn nhớ tên của hai nữ tu. Khi đó, cô cũng không nghĩ đến việc tìm lại họ để nói lời cảm ơn.

"Nếu là thế giới ngày nay, tôi đã có thể dễ dàng biết họ là ai. Tôi cũng có thể viết thư đến trường. Nhưng lúc ấy tôi mới 16 tuổi, và như tôi đã nói, con gái 16 tuổi thì thường chẳng biết nghĩ xa", cô nói.

Không lâu sau, Diann có bằng lái xe và thôi không đi xe buýt mỗi lần du lịch. Cô cũng không quay lại thăm Arlene, hai người mất liên lạc khi vào đại học nhưng gần đây đã liên lạc lại.

Diann giờ là y tá về hưu, đã lập gia đình, có ba con và 6 cháu.

Trong suốt 5 thập kỷ kể từ đêm dừng chân ở Albert Lea, Diann đã nhiều lần kể câu chuyện "hai nữ tu trên xe buýt" cho các con và cháu nghe. Cô đã quen với những ánh mắt ngạc nhiên về việc mình không có tiền, sự tin người, sự tình cờ khó tin của toàn bộ câu chuyện.

Nhưng với Diann, điều quan trọng nhất là việc được trải nghiệm lòng tốt từ những người xa lạ khi còn là một thiếu niên đã định hình cách cô nhìn cuộc đời. Châm ngôn sống của cô chính là khi phải chọn giữa làm đúng và làm việc tử tế, hãy chọn làm việc tử tế. Hai nữ tu năm đó đã truyền cảm hứng cho Diann, khiến cô luôn đối xử tử tế và giúp đỡ nhiều người trong suốt 50 năm sau này.

"Có những người bước vào cuộc đời bạn là lý do nào đó. Hai người phụ nữ đó đã đến với cuộc đời tôi vì một lý do. Tôi thường hy vọng sau này họ cũng nhớ đến tôi, như cách tôi nghĩ về họ suốt từng đó thời gian", Diann nói.

Anh Minh (Theo CNN)