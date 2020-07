Thầy chữa hiếm muộn bằng tâm linh 'biến mất'

Quảng NamPhạm Thị Nguyên Sương, 24 tuổi, "thầy" chữa tâm linh cho một phụ nữ "tưởng bụng bầu nhưng không có thai" đã rời khỏi địa phương.

Ngày 3/7, Công an xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, cho biết bà "thầy" ở thôn Mỹ Tân, xã Đại Phong. Trong quá trình xác minh vụ việc, nhà chức trách phát hiện người này đã rời khỏi địa phương, không rõ đi đâu. Công an xã Đại Phong đang tìm kiếm để mời người này làm việc.

Người này được cho là đã "chữa bệnh bằng tâm linh" cho đôi vợ chồng hiếm muộn. Người này vẻ ngoài nữ nhưng lúc chữa bệnh lại nói giọng đàn ông nên được gọi là "thầy".

Trước đó, ngày 26/6, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tiếp nhận một phụ nữ 32 tuổi muốn nhập viện để sinh con. Người phụ nữ bụng khá to, đi lại khó khăn. Bác sĩ chuyên khoa sản khẳng định chị không có thai, bụng to là do béo. Ngày 27/6, họ đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng siêu âm và xét nghiệm, kết quả khẳng định không có thai.

Hai vợ chồng lấy nhau nhiều năm chưa có con, đã đi chạy chữa nhiều nơi không kết quả. Tháng 7 năm ngoái, họ đến "thầy" để chữa hiếm muộn bằng tâm linh. Ba tháng sau, thầy thông báo người vợ đã có thai. Suốt hơn 8 tháng "thai kỳ", bà thầy yêu cầu không được siêu âm hay khám, nếu không sẽ "mất linh",

Phiếu khám bệnh kết luận bệnh nhân ở huyện Thăng Bình, khám tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, không có thai. Ảnh: Đắc Thành.

Theo Công an xã Đại Phong, năm 2019 bà thầy này đã nhiều lần bị nhắc nhở, xử phạt "vi phạm hành chính" bởi hoạt động tụ tập đông người nơi công cộng trái pháp luật.

Ngày 14/11/2019, Công an huyện Đại Lộc phạt 2,5 triệu đồng đối với bà Sương.

Đắc Thành