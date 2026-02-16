Bước ngoặt sau cú tát thất nghiệp tuổi 40

Công ty cũ mà mình từng dồn hết tâm huyết bị đóng cửa, tôi hụt hẫng, thất vọng, thậm chí nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả.

Khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng. Với tôi, hành trình 13 năm vừa qua là minh chứng sống động cho việc kiên trì, học hỏi và vượt qua thử thách để biến những giấc mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Từ thời điểm công ty cũ của tôi phải ngừng hoạt động vào cuối năm 2012, đến việc tôi tự mình dựng lại sự nghiệp, mua căn nhà riêng và hai chiếc ôtô trong suốt 13 năm, mỗi bước đi đều chứa đựng bài học quý giá về ý chí, quản lý và tầm nhìn.

Cuối năm 2012, tôi rơi vào trạng thái gần như trống rỗng. Công ty cũ mà tôi từng dồn hết tâm huyết bị đóng cửa, để lại không chỉ nỗi lo về tài chính, mà còn cảm giác hụt hẫng, thất vọng và bỡ ngỡ trước tương lai. Trong những ngày ấy, tôi phải đối mặt với câu hỏi khó khăn nhất: liệu mình có nên từ bỏ, hay tiếp tục đứng lên và bắt đầu lại từ đầu ở tuổi U40?

Quyết định cuối cùng của tôi là không khuất phục trước thất bại. Tháng 3/2013, tôi chính thức khởi nghiệp công ty mới, mang theo bài học từ những sai lầm trước đó và cả niềm tin rằng nếu kiên trì, cơ hội sẽ đến.

Những năm đầu tiên của khởi nghiệp là khoảng thời gian vô cùng gian nan. Tôi phải vật lộn với dòng tiền, nhân sự, khách hàng và những khó khăn mà bất cứ doanh nhân nào cũng từng trải qua. Có những đêm tôi thức trắng để lên kế hoạch, rà soát hợp đồng, hoặc tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Có những lúc thất bại chồng chất, nhưng tôi tự nhủ rằng mỗi thất bại là một bước học quý giá. Tôi học cách quản lý tài chính, tối ưu hóa nguồn lực, và quan trọng nhất, học cách kiên nhẫn với quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Đến năm 2020, sau bảy năm khởi nghiệp không ngừng nghỉ, tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng: mua được căn hộ riêng tại một chung cư cao cấp với giá hơn 10 tỷ đồng. Khoảnh khắc bước chân vào căn nhà của chính mình là cảm giác mà tôi khó có thể diễn tả bằng lời. Nó không chỉ là phần thưởng vật chất cho nỗ lực nhiều năm, mà còn là minh chứng rằng sự kiên trì, niềm tin vào bản thân và khả năng quản lý tốt có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là biểu tượng cho hành trình tôi vượt qua khó khăn, thử thách và tạo dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai.

Sau khi ổn định nơi ở, tôi bắt đầu hướng tới những mục tiêu tiếp theo. Năm 2022, tôi mua chiếc ôtô đầu tiên. Hai năm sau, năm 2024, tôi tiếp tục mua chiếc xe thứ hai, đánh dấu một chặng đường khởi nghiệp thành công và ổn định hơn.

Hành trình 13 năm khởi nghiệp cũng dạy tôi nhiều điều về giá trị của thời gian và sự kiên định. Trong giai đoạn đầu, tôi từng mệt mỏi, chán nản và đôi khi hoài nghi khả năng của bản thân. Nhưng chính những ngày tháng ấy đã rèn luyện tôi về sự kiên nhẫn, về khả năng chịu áp lực và về cách xây dựng một doanh nghiệp từ nền tảng vững chắc. Mỗi thất bại là một bài học, mỗi thành công nhỏ là động lực để bước tiếp. Một điều tôi rút ra từ trải nghiệm này là việc thiết lập mục tiêu rõ ràng và thực tế.

Hành trình này cũng nhắc nhở tôi rằng khởi nghiệp không chỉ là kiếm tiền, mà là học cách cân bằng giữa công việc, cuộc sống và những giá trị cá nhân. Ngoài ra, khởi nghiệp còn dạy tôi về giá trị của cộng sự và quan hệ đối tác. Không một doanh nhân nào có thể đi một mình, và tôi cũng vậy. Trong suốt 13 năm, tôi may mắn được làm việc cùng những người có cùng tầm nhìn, cùng chí hướng và luôn hỗ trợ lẫn nhau. Họ không chỉ giúp công ty phát triển, mà còn giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

Nhìn lại thời gian qua, tôi thấy hành trình khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện về tiền bạc, nhà cửa hay xe cộ. Nó là câu chuyện về ý chí, về sự kiên trì và niềm tin vào bản thân. Ngôi nhà, hai chiếc xe và những thành công bước đầu chỉ là phần thưởng vật chất, nhưng điều quan trọng nhất là những bài học, kỹ năng và kinh nghiệm mà tôi tích lũy được.

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này không chỉ để kể về thành công của bản thân, mà còn gửi một thông điệp tới những ai đang trên con đường khởi nghiệp: thất bại không phải là kết thúc, mà là bước đầu để học hỏi và trưởng thành. Ngôi nhà khang trang, hai chiếc xe tiện nghi, và một công ty ổn định là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Và trên hết, tôi nhận ra rằng thành công không đo bằng vật chất, mà bằng cách bạn vượt qua khó khăn, học hỏi từ sai lầm và tạo dựng nền tảng bền vững cho tương lai.

Phương Hoa