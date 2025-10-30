Tháp căn hộ Blanca được vận hành bởi thương hiệu quốc tế

Hai tòa tháp Blanca 6-7 cung cấp các căn hộ view biển, với mô hình vận hành quốc tế giúp đảm bảo chất lượng, chuẩn hóa dịch vụ và duy trì giá trị tài sản.

Theo đại diện chủ đầu tư, những chiếc túi từ thương hiệu Louis Vuitton, bộ váy từ các nhà mốt xa xỉ như Chanel, Dior hay Gucci... từ lâu đã trở thành biểu tượng trong thế giới thời trang, nhờ sự khan hiếm và giá trị. Mỗi sản phẩm "hàng hiệu" vừa thể hiện gu thẩm mỹ, vừa cho thấy vị thế của người sở hữu. Qua nhiều năm, khái niệm này đã vượt ra khỏi lĩnh vực thời trang, mở rộng sang những lĩnh vực khác, trong đó có bất động sản, với định vị "hàng hiệu" là mang lại giá trị toàn diện song hành danh tiếng thương hiệu.

Tại Việt Nam, xu hướng này được thể hiện qua những căn hộ nghỉ dưỡng vận hành bởi các thương hiệu quốc tế. Đại diện chủ đầu tư Sun Group cho biết, hai tòa tháp Blanca 6-7 tại Blanca City với quy mô hơn 96 ha, là ví dụ tiêu biểu khi quy tụ các đối tác toàn cầu từ khâu thiết kế đến vận hành.

Blanca 6-7 do Aedas thiết kế mang dáng hình cánh buồm. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Ngay từ khi ra mắt, bộ đôi tháp đã hút sự quan tâm của khách hàng khi hội tụ hai yếu tố: được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín và vận hành bởi thương hiệu quốc tế. Dòng căn hộ này vừa mang giá trị nghỉ dưỡng, vừa là tài sản được bảo chứng bởi đơn vị quản lý có kinh nghiệm toàn cầu.

Việc đồng hành này giúp mỗi căn hộ tại Blanca 6-7 được bảo trì, vận hành theo quy chuẩn toàn cầu, đảm bảo chất lượng ổn định dù chủ sở hữu không thường xuyên sử dụng. Hệ thống quản lý chuyên nghiệp và minh bạch mang lại sự an tâm cho nhà đầu tư, đồng thời bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.

Theo các nhà đầu tư, yếu tố vận hành chuyên nghiệp là một trong những lý do quan trọng khiến họ lựa chọn Blanca 6-7. Nhà đầu tư Duy Thuận (Hà Nội) cho biết, đơn vị vận hành quốc tế mang đến quy trình và tiêu chuẩn quản lý rõ ràng, giúp ông yên tâm hơn về giá trị căn hộ cũng như khả năng sinh lời lâu dài.

Sảnh chờ với thiết kế hiện đại tại Blanca 6-7. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Mô hình hợp tác với thương hiệu quản lý quốc tế còn mở ra mạng lưới đặt phòng toàn cầu, kênh phân phối chuyên nghiệp và cộng đồng khách hàng rộng lớn. Nhờ đó, chủ sở hữu có thể tối ưu hiệu quả khai thác và nhận nguồn thu ổn định mà không phải trực tiếp quản lý hay xử lý các quy trình vận hành phức tạp.

Được phát triển bởi Sun Group, hai tòa tháp Blanca 6-7 mang dấu ấn của đơn vị kiến trúc Aedas, thương hiệu quốc tế nổi tiếng với phong cách thiết kế tinh tế và khả năng khai thác tối đa lợi thế cảnh quan. Blanca 6-7 có hình dáng tựa những cánh buồm vươn ra biển, hòa quyện giữa nét kiến trúc châu Âu và đặc trưng văn hóa Vũng Tàu. Vị trí dự án cho phép cư dân chiêm ngưỡng cả bình minh trên biển Bãi Sau và hoàng hôn tại Mũi Nghinh Phong, tạo nên tầm nhìn rộng mở, không gian sống giàu trải nghiệm.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Sun Group

Mỗi căn hộ Blanca 6-7 được bàn giao hoàn thiện nội thất (không bao gồm thiết bị điện tử; riêng loại Duplex bàn giao thô) do Ong&Ong - thương hiệu thiết kế nội thất Singapore thực hiện. Chủ sở hữu có thể vào ở ngay hoặc khai thác cho thuê mà không cần tốn thời gian hoàn thiện thêm. Dự án trang bị hệ thống an ninh QR Code, khóa thông minh kết nối wifi và dịch vụ quản gia chuyên biệt.

Công viên nước Sun World. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Tiện ích của phân khu gồm hồ bơi vô cực trên tầng cao, skybar ngắm hoàng hôn, nhà hàng rooftop và vườn cà phê phong cách Pháp. Từ vị trí hai tòa Blanca 6-7, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận công viên nước Sun World (dự kiến vận hành tháng 2/2026), dãy biệt thự thương mại Casa Grand Villa sầm uất, biển Bãi Sau gần 1 km, trung tâm thương mại mặt biển cùng hàng loạt không gian văn hóa, giải trí, mua sắm tại Blanca City.

Chủ đầu tư cho biết, trong quy hoạch đồng bộ của Blanca City, chủ sở hữu có thể yên tâm về khả năng khai thác dài hạn. Các hệ thống tiện ích, hoạt động thương mại, giải trí nội khu cùng tiềm năng du lịch sẵn có từ bờ biển Bãi Sau sẽ tạo ra dòng khách liên tục, giúp căn hộ được khai thác kinh doanh hiệu quả.

