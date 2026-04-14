Thanh xuân không có nhau thì mong bình yên khi về già

Nếu có cơ hội được trò chuyện với nhau, anh sẽ cảm nhận được nhiều thứ và anh sẽ thấy em không tẻ nhạt chút nào.

Em tìm anh quá lâu rồi mà sao nhân duyên chưa cho chúng ta gặp nhau? Em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi nhưng tâm trí lại tự nhủ thôi cố gắng thêm lần nữa. Dù em viết lách không tệ song em không muốn anh mất thời gian vào việc đọc những dòng tâm sự lê thê. Nếu có cơ hội được trò chuyện với nhau, anh sẽ cảm nhận được nhiều thứ và anh sẽ thấy em không tẻ nhạt chút nào. Vì ở độ tuổi có thể coi là chín chắn và thực tế nhìn nhận những điều mình có, những điều mình cần nên em sẽ gạch đầu dòng cho rõ ràng để anh cân nhắc khi gửi mail cho em.

Năm sinh: 1983. Nghề nghiệp: cán bộ công chức nhà nước. Nơi sinh sống: nội thành Hà Nội. Chỉ số BMI: khoảng 20,8. Nhà: có. Xe: có. Tài chính: ổn định, không nợ nần, không phụ thuộc. Tình trạng hôn nhân: ly hôn trên 5 năm. Con cái: một. Tính cách và sở thích: gặp thì anh sẽ biết.

Em cần tìm anh, người có những điều kiện cơ bản như sau. Tuổi tác: hơn em từ 3 đến dưới 10 tuổi. Nghề nghiệp: không giới hạn, miễn thu nhập ổn định và không trái pháp luật. Nơi sinh sống: khu vực Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận nếu có thể di chuyển thường xuyên. Tình trạng hôn nhân: ly hôn hoặc ở góa và không đang trong mối quan hệ phức tạp. Con cái: không quan trọng số lượng. Tính cách và sở thích: tự em sẽ khám phá. Hy vọng chúng ta sẽ có cùng tần số để nói chuyện và gặp gỡ nhau thường xuyên. Nếu là người mình cần thì đó là định mệnh. Nếu không phải thì chúc nhau một đời bình an.

