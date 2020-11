Thành viên The Moffatts dự kiến đến Việt Nam

Anh em Bob và Clint Moffatt, thành viên nhóm The Moffatts, cho biết sẽ trở lại Việt Nam biểu diễn và quay hai MV mới vào năm 2021.

Fanpage Facebook của The Moffatts thông báo nhóm Music Travel Love - dự án riêng của Bob và Clint - sẽ tổ chức đêm nhạc tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM, ngày 18/3/2021. Sự kiện là lần đầu tiên hai người trở lại Việt Nam biểu diễn kể từ năm 1999.

Anh em Bob (trái) và Clint Moffatt. Ảnh: Bob Moffatt Facebook.

Theo ban tổ chức, Bob và Clint dự kiến đến trước đêm nhạc khoảng một tuần. Hai người sẽ tham quan một số địa điểm như thác Bản Giốc (Cao Bằng), Sapa (Lào Cai) và Hà Nội để quay hai MV ca nhạc mới. Chương trình cũng dự kiến có sự tham gia của hai nhóm nhạc Anh, hiện chưa tiết lộ danh tính.

Liên khúc các bài hát nổi tiếng của The Moffatts The Moffatts biểu diễn trực tuyến trong show đoàn tụ năm 2013. Video: The Moffatts Youtube.

The Moffatts là nhóm nhạc gia đình người Canada thành lập từ năm 1990 gồm anh cả Scott cùng ba cậu em sinh ba Clint, Bob và Dave. Nhóm thành công với những bản hit như If Life is So Short, Miss You Like Crazy hay Girl of My Dreams. Năm 1999, The Moffatts từng đến Việt Nam biểu diễn tại TP HCM trước khi tan rã năm 2011.

Năm 2017, The Moffatts bắt đầu tour diễn tái hợp quanh khu vực châu Á và phát hành một số ca khúc mới. Bên cạnh hoạt động cùng The Moffatts, Bob và Clint thành lập nhóm song ca Music Travel Love và lưu diễn nhiều nơi trên thế giới.

Phương Mai