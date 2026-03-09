Thành viên nhóm 'phế liệu chiến tranh BW' đột nhập bảo tàng trộm nhiều súng AK

TP HCMTriệt phá đường dây buôn súng đạn trên mạng với khoảng 12.000 thành viên, cảnh sát phát hiện Nguyễn Minh Hiển từng đột nhập bảo tàng trộm nhiều khẩu súng.

Ngày 9/3, Nguyễn Minh Hiển, 22 tuổi, quê Phú Yên, cùng 32 người khác bị TAND TP HCM xét xử về các tội Mua bán, tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng; Mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ; Tàng trữ, lưu hành tiền giả...

Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Cáo trạng xác định, ngày 22/2/2024, Nguyễn Minh Hiển đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị - Khe Sanh trộm hai khẩu súng AK và một ống nhòm. Sau đó, anh ta liên hệ với Dương Tùng Sơn, quen qua nhóm Facebook "Phế liệu chiến tranh BW", bán một khẩu AK báng gấp với giá 20 triệu đồng, đồng thời nhờ Sơn giữ hộ khẩu còn lại để chờ tìm người mua. Hai người sau đó hẹn gặp tại một nhà nghỉ ở Hà Nội để giao dịch.

Ngày 14/3/2024, Hiển quay lại bảo tàng, lợi dụng sơ hở của bảo vệ lấy thêm ba khẩu súng (một K54, một AK, một P38) cùng bốn báng súng. Số tang vật được mang về cất tại phòng trọ ở Thủ Đức, TP HCM. Ba ngày sau, Hiển bán bốn báng súng cho Phạm Hồng Ân với giá 3,5 triệu đồng mỗi chiếc, thu 14 triệu đồng.

Riêng khẩu K54, Hiển tháo rời linh kiện, đóng thùng carton gửi qua nhà xe cho một người ở Vinh, Nghệ An; các khẩu súng còn lại tiếp tục cất giữ tại nơi ở.

Cuối tháng 3/2024, trinh sát Công an quận Bình Thạnh (cũ) phát hiện nghi vấn mua bán súng, đạn thông qua việc gửi hàng bằng xe khách. Kiểm tra hành chính một nhà xe trên đường Nguyễn Xí, cảnh sát phát hiện kiện hàng chứa linh kiện súng K54. Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định Hiển là người gửi nên mời về làm việc.

Hiển khai còn xin được 34 viên đạn từ một số người quen trên Facebook do có sở thích sưu tầm.

Từ lời khai của Hiển, Công an quận Bình Thạnh khám xét nơi ở của Sơn – thành viên có uy tín trong nhóm "Phế liệu chiến tranh BW" - thu giữ nhiều tang vật. Ngoài khẩu súng mua của Hiển, Sơn còn mua một khẩu K44 hỏng của người không rõ lai lịch, sau đó tìm linh kiện trên nhóm để lắp ráp. Sơn khai nhặt được ba viên đạn nhưng không nhớ ở đâu.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, Ban giám đốc Công an TP HCM xác định đây là các mắt xích trong đường dây mua bán súng, đạn hoạt động trên mạng xã hội, phạm vi nhiều tỉnh thành nên chỉ đạo lập chuyên án 324K.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt thêm nhiều thành viên trong nhóm "Phế liệu chiến tranh BW". Nhà chức trách xác định nhóm này có khoảng 12.000 thành viên, do Phạm Huy Hoàng (22 tuổi, quê Thái Nguyên) lập và điều hành. Nhiều người sử dụng hàng trăm tài khoản Facebook, Telegram ẩn danh để mua bán súng, đạn, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Kết quả điều tra cho thấy Hoàng dùng tài khoản Facebook "Cô Dắc" mua bán, tàng trữ nhiều khẩu súng, hàng trăm viên đạn và lượng lớn thuốc nổ.

Ngoài ra, cáo trạng xác định Hiển còn mua 95 tờ USD giả (tương đương 9.500 USD) từ các bị cáo Tạ Thượng Thẩm và Phạm Huy Cường nhằm tiêu thụ, nhưng đã bị cảnh sát phát hiện, thu giữ.

Đối với hành vi trộm cắp tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra.

Video khám xét đường dây mua bán vũ khí Cảnh sát khám xét nhiều "kho" vũ khí của đường dây tội phạm. Video: Công an cung cấp

Theo cơ quan công tố, hành vi của Hiển và các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn xã hội, xâm phạm các quy định của Nhà nước về sản xuất, quản lý vũ khí quân dụng... nên cần xử lý nghiêm.

Sau một ngày làm việc, VKS đã công bố xong cáo trạng và bắt đầu bước vào phần thẩm vấn.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 13/3.

Hải Duyên