Thành viên Girls Aloud qua đời ở tuổi 40

AnhSarah Harding - cựu thành viên nhóm nhạc Girls Aloud - mất vì ung thư vú hôm 5/9.

Bà Marie - mẹ Sarah - viết trên Instagram: "Thật đau lòng khi hôm nay tôi phải thông báo rằng con gái xinh đẹp của mình đã ra đi". Bà cảm ơn những người đã động viên tinh thần ca sĩ một năm qua. Theo tờ ABC, Sarah phát hiện mắc bệnh tháng 8 năm ngoái. Hồi đầu năm, bác sĩ nói cô có thể không cầm cự được tới dịp Giáng sinh.

Ca sĩ Sarah Harding. Ảnh: PA

Cheryl Cole - từng hoạt động cùng Sarah chín năm trong nhóm Girls Aloud - nói "suy sụp hoàn toàn" khi biết tin: "Tôi không thể nghĩ ra từ nào để diễn tả cảm xúc về Sarah, và cô ấy có ý nghĩa thế nào với tôi". Pete Waterman - nhà sản xuất, giám khảo chương trình tìm kiếm tài năng Sarah tham gia lúc 21 tuổi - nhớ ca sĩ là người "đáng yêu, dễ mến, nhiệt huyết, tràn đầy sức sống".

Sarah đính hôn với DJ Tom Crane năm 2011 nhưng sau đó chia tay. Người đẹp từng hẹn hò ngôi sao truyền hình Calum Best, DJ Mark Foster. Cô không có con cái.

Sarah Harding hát 'Threads' Sarah Harding hát "Threads". Video: Youtube RTE

Sarah Harding sinh năm 1981, nổi tiếng ở Anh từ năm 2002, nhờ tham gia chương trình tìm kiếm tài năng ITV Popstars: The Rivals. Cô sau đó tham gia nhóm nhạc Girls Aloud cùng Nicola Roberts, Kimberley Walsh, Cheryl Tweedy và Nadine Coyle. Trước khi tan rã năm 2013, nhóm có nhiều bản hit như Sound of the Underground, Love Machine và The Promise.

Sarah Harding có kế hoạch tách ra solo từ năm 2009. Cô từng hợp tác với nhiều tên tuổi như Rihanna, Robbie Williams, Nelly Furtodo, Cheryl Cole. Ngoài ca hát, cô đóng một số phim truyền hình, tham gia vở kịch chuyển thể từ phim Ghost.

Sarah Harding còn là người mẫu ảnh nổi tiếng ở Anh, được truyền thông nước này gọi là "bom sex" nhờ thân hình gợi cảm, mái tóc vàng đặc trưng. Năm 2002, cô từng vào top 10 "Phụ nữ gợi cảm nhất" của tạp chí FHM.

