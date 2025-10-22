Thành ủy TP HCM có tân Trưởng ban Tổ chức

Ông Phạm Thành Kiên, Phó chủ tịch HĐND TP HCM, 54 tuổi được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Quyết định bổ nhiệm được Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao cho ông Kiên sáng 22/10, tại hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 13 và tổng kết Nghị quyết 18.

Ông Kiên thay vị trí của bà Văn Thị Bạch Tuyết, đã được chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy TP HCM.

Ông Phạm Thành Kiên, tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP HCM. Ảnh: An Phương

Ông Phạm Thành Kiên quê tỉnh Bạc Liêu cũ, có trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân Luật.

Tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy có thời gian công tác gắn bó lâu dài ở TP HCM và trải qua nhiều vị trí như: Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận 1, 3 cũ, Giám đốc Sở Công Thương. Ông được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP HCM tại kỳ họp ngày 11/11/2023.

Ban Tổ chức là cơ quan tham mưu Thành ủy TP HCM công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu việc bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý...

Lê Tuyết