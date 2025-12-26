Thanh tra nêu loạt sai phạm tại dự án Golden Hills City

Đà NẵngThanh tra Chính phủ kết luận dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City do Công ty Trung Nam làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm từ khâu lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch đến quản lý đất đai, nguy cơ thất thoát ngân sách.

Theo thông báo kết luận thanh tra các dự án vướng mắc tại Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ xác định ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, UBND TP Đà Nẵng đã không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với dự án có sử dụng đất, không đánh giá, so sánh năng lực các đơn vị quan tâm, vi phạm quy chế về phát triển khu đô thị mới.

Tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, chủ đầu tư báo cáo vốn chỉ hơn 866 tỷ đồng, không đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 20% tổng mức đầu tư. Việc cấp phép cũng không lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành liên quan. Quy hoạch chi tiết dự án phải điều chỉnh tới 16 lần do phê duyệt ban đầu chưa bám quy hoạch chung, thiếu các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.

Khu đô thị Golden Hills bên sông Cu Đê, TP Đà Nẵng, tháng 3/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Thanh tra còn chỉ ra việc bàn giao khoảng 45,91 ha đất ngoài ranh giới dự án; diện tích ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư và các quyết định giao đất sau đó chênh lệch hơn 39 ha nhưng không được rà soát, xử lý kịp thời. Đáng chú ý, 129,22 ha đất trồng lúa chưa được quản lý, sử dụng theo đúng quy định, dẫn đến chưa xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính, tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách.

Từ các sai phạm nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; trường hợp có dấu hiệu hình sự, chuyển cơ quan chức năng xử lý. Thanh tra đề nghị thu hồi phần đất ngoài ranh giới đã giao, rà soát và thu đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với diện tích đất lúa. Chủ đầu tư phải khắc phục tồn tại, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hoàn trả diện tích đất sử dụng sai.

Golden Hills City nằm ở phía tây bắc Đà Nẵng (phường Hải Vân và Liên Chiểu), quy mô hơn 342 ha. Dự án được phê duyệt lần đầu năm 2008 với tên Khu đô thị Thủy Tú, sau đó đổi tên nhiều lần trước khi mang tên Golden Hills City năm 2013. Thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đang làm thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư; thành phố tiếp tục rà soát mốc giới, ranh giới để xác định nghĩa vụ tài chính.

Nguyễn Đông