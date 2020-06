Thanh toán 95% hợp đồng khi dự án đường sắt Cát Linh hoàn thành

Việt Nam sẽ thanh toán 95% hợp đồng khi dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành, theo Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông.

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 2/6, ông Nguyễn Ngọc Đông nhận được câu hỏi về việc Công ty HH tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc (tổng thầu) kiến nghị phía Việt Nam thanh toán 50 triệu USD trước khi chạy thử toàn hệ thống và thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao dự án.

"Với đề xuất của tổng thầu, chúng tôi trả lời rất thẳng thắn là phải thực hiện theo các điều khoản thanh toán trong quy định của hợp đồng EPC", ông Đông nói và cho biết đến nay, phía Việt Nam đã thanh toán cho tổng thầu khoảng 80% giá trị hợp đồng theo khối lượng thực hiện. Khi nào dự án hoàn thành, nghiệm thu thì phía Việt Nam sẽ thanh toán 95%, còn 5% giữ lại bảo hành như các dự án về đầu tư xây dựng khác.

Về tiến độ dự án, Thứ trưởng Đông nói Bộ Giao thông Vận tải đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng và TP Hà Nội đưa các chuyên gia Trung Quốc và nước ngoài sang để tổ chức cách ly theo quy định, sau đó huy động lực lượng đánh giá an toàn dự án lần cuối, rồi đưa vào khai thác thương mại.

"Chúng tôi sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án làm việc với tổng thầu để huy động lực lượng hoàn thiện các khâu còn lại như chạy thử, chạy tích hợp... Bộ Giao thông Vận tải sẽ làm việc trực tiếp với cấp cao của tổng thầu", ông Đông cho hay.

Đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử. Ảnh: Giang Huy

Sáng cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải phát thông cáo cho hay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay các nhân sự của tổng thầu, tư vấn giám sát, tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (tư vấn ACT của Pháp) vẫn chưa thể sang Việt Nam tiếp tục thực hiện dự án do khó khăn trong các thủ tục cấp visa, vận chuyển đưa đón nhân sự, cách ly phòng chống dịch bệnh liên quan đến chính sách của các quốc gia khác nhau.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Ban quản lý dự án đường sắt thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến với tổng thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan để thống nhất giải quyết từng vấn đề cụ thể của dự án.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13,05 km gồm 12 ga và 1 khu Depot. Tổng mức đầu tư ban đầu 8.770 tỷ đồng (gần 553 triệu USD), sau đó điều chỉnh lên 18.002 tỷ đồng (hơn 868 triệu USD). Trong số này, vốn vay ODA Trung Quốc là 13.867 tỷ đồng, vốn đối ứng 4.134 tỷ. Dự án này khởi công tháng 10/2011, kế hoạch hoàn thành, đưa vào khai thác thương mại vào Quý II/2019 nhưng đến nay vẫn chưa thể vận hành.

Viết Tuân - Hoàng Thuỳ