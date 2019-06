Thị trường căn hộ TP HCM tiếp tục mở rộng về phía Đông

Sức hút bất động sản khu Đông

Theo số liệu của CBRE, quý I/2019 có 4.423 căn hộ được chào bán, giảm 46% theo quý và 54% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ nguồn cung hạn chế, các dự án mới này có tỷ lệ bán và giá bán khả quan. Tình hình tiêu thụ vẫn tốt tại các phân khúc. Tổng lượng căn bán được giảm chỉ bởi vì nguồn cung chào bán giảm.

Tỷ lệ tiêu thụ cao đạt 80% đến 100% ghi nhận tại một số dự án của chủ đầu tư uy tín và mức giá hợp lý. Trong quý I, có 5.924 căn hộ được tiêu thụ, giảm 28% so với quý trước và 39% so với năm trước. Việc số căn hộ tiêu thụ cao hơn gần 1.500 căn so với số căn hộ chào bán mới cho thấy thị trường đang hấp thụ nguồn cung tồn của các dự án cũ.

Xét về vị trí, thị trường căn hộ tại TP HCM tiếp tục mở rộng về phía Đông và Nam tập trung tại quận 2, quận 8, quận 9 và Bình Chánh. Phía Đông sẽ tiếp tục là các điểm nóng của thị trường, với nhiều dự án mới tại khu vực quận 2 và quận 9. Thị trường thứ cấp dự kiến hoạt động sôi nổi hơn vào năm 2019 nhờ vào việc thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là các dự án hạng sang và cao cấp tại quận 1, 2 và khu vực Thủ Thiêm.

Dự đoán trong năm 2019, nguồn cung chào bán sẽ cải thiện dần trong các quý còn lại và đạt khoảng 28.000 căn cho cả năm. Các dự án mới đã bắt đầu đưa thông tin ra thị trường và nhận đặt chỗ cho các sự kiện mở bán dự kiến trong quý II.

Khu Thủ Thiêm quận 2 thu hút nhiều dự án bất động sản cao cấp.

Lợi thế quy hoạch hạ tầng

Theo các chuyên gia, khu Đông nổi lên những năm gần đây như một "thỏi nam châm" thu hút các nhà đầu tư bất động sản, trước hết là nhờ quy hoạch hạ tầng bài bản, đồng bộ. Nhiều công trình đã và đang phát triển về đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Chính sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng đã giúp khu Đông kết nối nhanh chóng, thuận tiện với trung tâm thành phố cũng như các khu kinh tế - du lịch trọng điểm lân cận.

Trong đó, khu Thủ Thiêm được đánh giá là một trong những khu vực đắt đỏ và sầm uất nhất tại khu Đông. Đây là nơi vừa mang tính di sản bởi địa danh có từ xưa, vừa mang tính kiến tạo tương lai với quy hoạch đô thị mới.

Sắp tới, thành phố sẽ tiếp tục rót vốn đầu tư hàng loạt công trình giao thông mới tại đây như tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020 để vận hành chở khách vào năm 2021, đường vành đai 2 kết nối khu Đông đến các khu vực khác của TP HCM. Vành đai 3 đi qua quận 9, kết nối khu vực này với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cũng sẽ tạo thuận tiện cho việc di chuyển đến trung tâm TP HCM, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và sân bay quốc tế Long Thành.

Về quy hoạch, thành phố đã đưa quận 2 vào quy hoạch khu đô thị sáng tạo gồm ba quận 2, 9 và Thủ Đức. Sau thời gian chuẩn bị, thành phố đã có bước đi đầu tiên thực hiện quy hoạch này, bằng việc phê duyệt cuộc thi quốc tế tìm ý tưởng quy hoạch đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP HCM.

Các công ty nghiên cứu thị trường đánh giá khu vực quận 2 có biên độ tăng trưởng bất động sản tăng trưởng nhanh trong nhiều năm qua. Theo quy hoạch của TP HCM, đây cũng sẽ là khu trung tâm kinh tế - hành chính mở rộng của TP HCM, đảm nhận chức năng thương mại - dịch vụ và tài chính.

Phối cảnh hồ bơi dự án Rome by Diamond Lotus tại Thủ Thiêm, quận 2.

Điểm đến của các nhà đầu tư tiềm lực lớn

Sự phát triển nhanh chóng của quận 2 có sự góp sức của hàng loạt ông lớn bất động sản trong và ngoài nước. Một trong những dự án tạo tiếng vang trong thời gian gần đây là Rome by Diamond Lotus của nhà phát triển công trình xanh Phuc Khang Corporation.

Dự án toạ lạc trên hai mặt tiền đường Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống (quận 2, TP HCM), kết nối giao thông thuận tiện đến mọi nơi trong thành phố như trung tâm quận 1 và các khu vui chơi giải trí: Vincom Megamall, chợ Bến Thành, Snow Town, Thảo Điền, trường Quốc tế AIS... Khu vực này cũng được quy hoạch thành nơi đặt trạm dừng tuyến metro số 2 trong tương lai.

Đây là công trình tâm huyết của CEO Phuc Khang, bà Lưu Thị Thanh Mẫu cùng các đối tác, trong đó có đơn vị thiết kế Mai-Archi, cụ thể là kiến trúc sư trưởng của dự án - bà Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Dự án mang âm hưởng kiến trúc La Mã kết hợp tiêu chuẩn xanh. Ngoài ra còn có sự đồng hành của các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế như kiến trúc sư người Italy Aldo Zoli Lo Prinzi - thành viên Hội Kiến trúc sư Rome (cố vấn cấp cao về thiết kế kiến trúc của Phúc Khang Corp), Coteccons (tổng thầu xây dựng), DP Architect, TTID (tư vấn thiết kế), Landmarks (thiết kế cảnh quan), UL - Mỹ (thẩm duyệt an toàn phòng chống cháy nổ), CBRE (quản lý vận hành tòa nhà)...

Khi hoàn thành vào quý II/2021, dự án cung cấp 700 căn hộ 1-3 phòng ngủ ra thị trường. Với giá bán từ 3,9 tỷ đồng mỗi căn, dự án áp dụng thời gian thanh toán kéo dài trong 30 tháng, với đợt đầu chỉ 10% và thanh toán 50% đến khi nhận nhà. Ngoài ra, khách hàng còn được ngân hàng OCB hỗ trợ cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ trong 20 năm.

Minh Anh