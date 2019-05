'Thành Rome' khu Đông chăm chút nội thất từ tiền sảnh đến căn hộ

Không gian sống yên bình tại Rome by Diamond Lotus còn được thể hiện qua việc nhà phát triển tích hợp thêm những quy định khắt khe đến từ Underwriters Laboratories (UL) - đơn vị hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy với hơn 100 năm hình thành và phát triển.

Theo đó, Underwriters Laboratories tham gia với Phúc Khang từ bắt đầu lên kế hoạch xây dựng nhằm tính toán kiểm định, chọn ra những vật liệu hạn chế tối thiểu nguy cơ hỏa hoạn như tường, sàn, nội thất chống cháy, giảm khói. Đồng thời, đơn vị an toàn phòng cháy quốc tế còn áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám định các tiêu chí an toàn định kỳ trong quá trình vận hành căn hộ. Hoạt động này đảm bảo các thiết bị an toàn, hệ thống báo cháy, vòi phun nước, hệ thống chữa cháy, máy bơm và bình chữa cháy hoạt động hiệu quả.