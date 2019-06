Những nét tương đồng với resort của 'thành Rome Sài Gòn'

Thiên nhiên sát cửa nhà

Xuất phát từ ý tưởng của bà Lưu Thị Thanh Mẫu - Tổng giám đốc Phuc Khang Corporation, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Mai-Archi - kiến trúc sư trưởng dự án Rome by Diamond Lotus đã tạo dựng ý tưởng thiết kế kiến trúc thành Rome ngay từ những ngày đầu. Theo như tên gọi, phong cách vương giả La Mã đã được chọn làm cảm hứng thiết kế và định hướng quy hoạch cảnh quan, kiến trúc cho toàn dự án.

Cảnh quan xanh len lỏi vào từng chi tiết của dự án như hành lang, thang máy...

Điểm nhấn của không gian sống tại dự án là dành nhiều không gian diện tích cho mảng xanh thay vì các công trình chức năng nhà ở. Hệ sinh thái do đó tiếp cận từng căn hộ, hành lang. Nhà phát triển đã nghiên cứu quy hoạch dự án để đề ra mục tiêu 10.000m2 tổng diện tích cảnh quan cây xanh. Chiếm tỷ trọng lớn là khu vườn treo mang âm hưởng Địa Trung Hải. Hình dáng của vườn không đóng khung vuông mà uốn lượn uyển chuyển để bao bọc lấy phía ngoài dự án, đóng vai trò là "lá phổi xanh" của dự án. Công trình này vừa là yếu tố giúp tăng tính thẩm mỹ của dự án, đồng thời là không gian tạo sự gần gũi với thiên nhiên. Chỉ cần ra khỏi tòa tháp, cư dân sẽ tiếp cận ngay sự mát mẻ từ công viên.

Chủ đầu tư bố trí thảm thực vật đa dạng, các khu nghỉ chân dọc hành lang để hoàn chỉnh không gian sinh hoạt, thư giãn ngay khi vừa mở cửa căn hộ cho cư dân. "Cư dân vừa tận hưởng không khí trong lành, tận hưởng hệ thống tiện ích sống đầy đủ trong và ngoài dự án", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Rome by Diamond Lotus đồng thời là một trong số ít dự án đáp ứng ba tiêu chuẩn xanh được công nhận toàn cầu bao gồm Leed (Mỹ), Green Mark (Singapore) và Lotus (Việt Nam). Phuc Khang Corporation - nhà phát triển dự án cũng ghi dấu ấn trên thị trường với những công trình nhà ở xanh, thân thiện môi trường. Theo đó, "thành Rome khu Đông" không chỉ tăng cường diện tích cây xanh, mà còn đến đem đến các phương pháp giảm nhiệt công trình, giảm CO2, tiết kiệm năng lượng, xử lý chất thải, tận dụng nắng gió tự nhiên trong thiết kế...

Tiện ích nội khu hoàn chỉnh

Tại Rome by Diamond Lotus còn tích hợp tiện ích nội khu quốc tế cho môi trường sống chất lượng cao như khu vui chơi trẻ em, ốc đảo cảnh quan, đường chạy bộ, gym, hồ bơi tầng cao, trung tâm thương mại cao cấp, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, khu ăn uống...

Điểm nhấn nổi bật tại tòa tháp là hệ thống hồ bơi đáp ứng nhu cầu thư giãn lẫn rèn luyện sức khỏe của cư dân. Cụ thể, hồ bơi chân mây tại tầng 6 của dự án sở hữu tầm nhìn ra bờ sông và trung tâm Sài Gòn sẽ là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích không gian yên tĩnh, gần với thiên nhiên. Với vị trí đặt sát gần khu vui chơi trẻ em, cha mẹ có thể vừa bơi lội, vừa trông nom con nhỏ, trở thành không gian sinh hoạt cho cả gia đình.

Mỗi khi cần không gian riêng tư để làm việc, kích thích tư duy mà không muốn di chuyển quá xa khỏi căn hộ, cư dân có thể tiếp cận khu tiện ích tầng 6. Tại đây tập trung hơn 22 tiện ích với khu sinh hoạt cộng đồng và giao lưu gắn kết.

Khu sinh hoạt cộng đồng tập trung 22 tiện ích.

Các vấn đề về an ninh, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, chăm sóc cây xanh đều chú trọng đầu tư kỹ lưỡng, đảm bảo cuộc sống an toàn và tiện nghi. Nhà phát triển đã tích hợp thêm những quy định khắt khe đến từ Underwriters Laboratories (UL) - đơn vị hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy với hơn 100 năm hình thành và phát triển.

Theo đó, Underwriters Laboratories tham gia với Phúc Khang từ bắt đầu lên kế hoạch xây dựng nhằm tính toán kiểm định, chọn ra những vật liệu hạn chế tối thiểu nguy cơ hỏa hoạn như tường, sàn, nội thất chống cháy, giảm khói. Đồng thời, đơn vị an toàn phòng cháy quốc tế còn áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám định các tiêu chí an toàn định kỳ trong quá trình vận hành căn hộ. Hoạt động này đảm bảo các thiết bị an toàn, hệ thống báo cháy, vòi phun nước, hệ thống chữa cháy, máy bơm và bình chữa cháy hoạt động hiệu quả.

"Chúng tôi đặt những bước đi tiên phong về các chuẩn an toàn nhà ở, nhằm thúc đẩy sức khỏe cộng đồng, môi trường sinh thái nhân văn, bền vững cho cư dân", đại diện nhà phát triển chia sẻ.

Thiết kế căn hộ như resort

Theo nhà phát triển Công trình xanh Phúc Khang, các mẫu nhà trong dự án có thiết kế kết hợp giữa xu hướng kiến trúc linh động, hữu dụng, hướng tới thiên nhiên với hình khối đương đại. Diện tích từng căn rộng, các không gian đều tối ưu mặt thoáng, giúp đón ánh sáng trời và gió tự nhiên.

Mặt bằng của từng căn hộ được chuyên gia tính toán kỹ để tạo khoảng không sinh hoạt chung gồm phòng khách và phòng bếp đủ lớn, có sự kết nối, không có những chi tiết thừa. Trong khi đó, các phòng ngủ đều sẽ ưu tiên vị trí riêng tư để không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động ở các không gian khác.

Thiết kế sang trọng, đồng thời tối ưu hóa mặt thoáng của căn hộ.

"Tại dự án này, chúng tôi đảm bảo tiêu chí cân bằng giữa phong cách thiết kế tân cổ điển như khách sạn nghỉ dưỡng với sự mộc mạc của thiên nhiên, kết hợp cùng công năng hợp lý để thuận lợi cho ở, kinh doanh cho thuê. Việc quản lý, bảo trì sau này của cư dân cũng dễ dàng hơn", vị đại diện chia sẻ.

Cụ thể, dự án có ba loại hình căn hộ, gồm Romeo e Giulietta diện tích 51m2, La casa dell’Arte diện tích 70m2 và La Bella figura diện tích 102-107m2. Bên cạnh việc nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu, vật liệu sử dụng trong các căn hộ còn đạt các chứng nhận thân thiện với môi trường. Các thiết bị phòng tắm phải tiết kiệm nước, gạch men không tiết ra độc tố, vật liệu cho khu vực ẩm ướt thì cần độ nhám... Thương hiệu Italy, Đức đều cung cấp các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp của họ cho công trình này.

Bảo An