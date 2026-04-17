Thanh niên 'trộm ôtô nhưng không biết lái' bị bắt

Đăk LăkY Ginta Byă, 19 tuổi, bị bắt tạm giam sau 4 ngày cùng thiếu niên trộm ôtô, do không biết lái nên gây tai nạn.

Ngày 17/4, Y Gint bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Trộm cắp tài sản. Đối với Lê Hồng Hiền (16 tuổi, bị bắt trước đó), nhà chức trách đang củng cố hồ sơ xử lý

Y Gint tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, sau khi nhậu 3 cuộc ở phường Buôn Ma Thuột, Y Ginta Byă và Hiền rủ nhau đi dọc các tuyến đường để trộm cắp. Khoảng 2h30 ngày 14/4, bộ đôi phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ để trước cổng nhà trên đường Hùng Vương, phường Tân Lập, không khóa cửa và cắm sẵn chìa khóa.

Theo lời khai ban đầu, cả hai lấy trộm xe, dự định mang về nhà của Y Ginta cất giấu rồi tìm cách tiêu thụ lấy tiền tiêu xài. Hai người mở cửa xe, Y Ginta trực tiếp cầm lái, dù cả hai không có bằng và không biết lái xe.

Y Ginta lái ôtô trộm được, tông vào chiếc xe tải đậu bên đường rồi leo lên dải phân cách. Ảnh: Ngọc Oanh

Khi điều khiển trên đường Trần Quý Cáp, Y Ginta không làm chủ tay lái, tông vào một xe tải đậu bên phải lề đường. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, leo lên dải phân cách.

Ngay sau khi gây ra vụ trộm và tai nạn, hai nghi phạm bỏ xe tại hiện trường, lẩn trốn vào khu vườn gần đó. Họ bị cảnh sát bắt giữ khi đang ẩn náu trên một cây dừa.

Trần Hóa