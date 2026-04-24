Thanh niên Thái Lan bị bắt vì đốt rừng 'để thu hút kiểm lâm'

Matina, 22 tuổi, bị bắt sau khi đốt rừng đã thừa nhận phạm tội với mục đích giải trí, sau khi rảnh rỗi "chẳng có việc gì làm".

Hôm 18/4, các kiểm lâm viên Vườn quốc gia thác Chat Trakan đi tuần tra sau khi nhận được nhiều báo cáo về các vụ cháy. Họ đã bắt gặp một thanh niên khả nghi, mang theo bật lửa và đã đưa đi thẩm vấn. Sau đó, anh ta được xác định là Matina, 22 tuổi.

"Tôi chỉ muốn vui chơi thôi. Tôi chẳng có việc gì làm nên đã đốt lửa để thu hút kiểm lâm đến dập. Tôi chỉ hành động thiếu suy nghĩ thôi", thanh niên này nói.

Matina (phải) - thanh niên rảnh rỗi đốt rừng cho vu vừa bị bắt. Ảnh:Thaiger

Lực lượng kiểm lâm đã chuyển anh ta đến đồn cảnh sát Chat Trakan để tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc gây thiệt hại đến tài nguyên thiên nhiên. Anh ta hiện vẫn bị giam giữ, mặc dù các quan chức chưa tiết lộ hình phạt có thể phải đối mặt.

Các quan chức cho biết một số tỉnh phía bắc vẫn đang được theo dõi chặt chẽ do các vụ cháy rừng đang diễn ra. Người dân được khuyến cáo không nên đốt chất thải nông nghiệp hoặc rác thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

Theo KhaoSod, nhà chức trách ở Nan đã bắt giữ 22 nghi phạm đốt lửa ngoài trời trong cùng ngày. Kể từ ngày 30 tháng 1, tổng cộng 105 nghi phạm đã bị xác định trong các vụ việc tương tự tại tỉnh này, mỗi người bị phạt 1.000 baht.

Tổ hợp rừng Kaeng Krachan là Di sản thế giới được UNESCO công nhận tại miền Tây Thái Lan, trên khu vực biên giới với Myanmar. Đây được coi là vườn quốc gia lớn nhất Thái Lan, rộng khoảng 2.914km2, là nơi cư trú của nhiều loại động vật nguy cơ tuyệt chủng.

Hải Thư (Theo Thaiger)