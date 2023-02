Thanh niên phải cắt bỏ tay vì viêm mô tế bào

TP HCMBệnh nhân nam 26 tuổi, bị viêm mô tế bào nặng gây sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi, được bác sĩ kịp thời cứu sống nhưng phải cắt bỏ một phần tay.

Ngày 11/2, Bệnh viện Quân y 175 cho biết bệnh nhân nhập viện cấp cứu với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn đường vào từ viêm mô tế bào cẳng bàn tay phải và gout mạn tính. Qua siêu âm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phù nề tụ dịch mô kẽ, viêm mô tế bào vùng cẳng tay phải.

Sau một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân tiến triển nặng hơn, toàn thân nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, rối loạn dinh dưỡng, điện giải. Vi khuẩn xâm nhập vào đường máu, gây sốc nhiễm khuẩn, tổn thương đa cơ quan. Các bác sĩ lọc máu liên tục, truyền bù đạm, bù máu, đổi sang kháng sinh mạnh hơn, đồng thời cắt lọc bổ sung tổn thương tại chỗ vết thương.

Sau khi trao đổi với bệnh nhân và người nhà, các bác sĩ giữ lại 1/3 đoạn chi trên cánh tay phải để cứu sống bệnh nhân.

Hiện nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tiếp xúc được, cai thở máy, các chỉ xét nghiệm dần trở về bình thường.

BS.CKII Nguyễn Văn Bình, Phó chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật chi trên, Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là một trường hợp khá đặc biệt, bệnh nhân có tuổi đời còn khá trẻ, nhưng bệnh diễn biến nhanh, nặng nề và phức tạp.

Theo đó, viêm mô tế bào là tình trạng nhiễm khuẩn mô mềm cấp tính. Nguyên nhân thường do vi khuẩn thuộc nhóm Streptococcus hoặc Staphylococci gây ra. Các trường hợp nhẹ do nhiễm trùng cục bộ có thể xuất hiện mẩn đỏ ở một vùng da. Trường hợp nặng gây sốt và các hạch bạch huyết khu vực có thể sưng to, nặng hơn gây nhiễm khuẩn huyết, thậm chí sốc nhiễm khuẩn, dẫn đến suy đa cơ quan và tử vong.

Theo bác sĩ Bình, viêm mô tế bào là tổn thương khá thường gặp trong cộng đồng, với biểu hiện lúc khởi phát thường không quá nghiêm trọng nên dễ làm cho người bệnh cũng như người nhà có tâm lý chủ quan. Khi bệnh diễn biến nặng, biến chứng nguy kịch rồi mới đến khám thì đã muộn.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo khi bệnh nhân có biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau vùng da trên cơ thể, nhất là các vùng trên chi thể cần đến ngay cơ sở y tế để làm khám và điều trị.

Mỹ Ý