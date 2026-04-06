Thanh niên ngoại quốc bị truy tìm vì liên quan án mạng tại TP HCM

TP HCMWang Wen Liang, 19 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc đang bị Công an TP HCM truy tìm, nghi liên quan đến vụ giết người.

Ngày 6/4, Vương Văn Lượng (tức Wang Wen Liang) bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phát thông báo truy tìm đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Bộ đội biên phòng 33 tỉnh, thành; Công an các phòng nghiệp vụ và 168 xã, phường, đặc khu.

Vương Văn Lượng cao khoảng 1,65m; tóc hớt cao hai bên; hai tay, chân phải có hình xăm phủ kín.

Wang Wen Liang đang bị truy tìm. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM cho biết đang làm rõ vụ án mạng xảy ra tại hẻm Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, vào ngày 29/3. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Wang Wen Liang có nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đề nghị các đơn vị khi phát hiện nghi can này thì mời về trụ sở làm việc và thông báo ngay cho Đội 3, Phòng PC02, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Hoặc gọi số 0918.209.038, gặp điều tra viên Nguyễn Chí Thanh để tiếp nhận, xử lý.

Quốc Thắng