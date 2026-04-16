Thánh lễ tuyên Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp ngày 2/7

Cà MauLễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Bạc Liêu cũ) ngày 2/7 sau khi Giáo hoàng phê chuẩn.

Ngày 16/4, linh mục Giuse Võ Văn Hoài, Chánh sở Họ Tắc Sậy, Giám đốc Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, cho biết Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng (Tòa Thánh Vatican), chủ trì theo ủy nhiệm của Tòa Thánh. Đây là lần đầu tiên nghi thức tuyên phong Chân phước tổ chức tại Việt Nam.

Linh mục Trương Bửu Diệp. Ảnh: Tư liệu nhà thờ Tắc Sậy

Công tác chuẩn bị Thánh lễ khởi động từ cuối năm 2024, sau khi Tòa Thánh ban sắc lệnh công nhận cha Trương Bửu Diệp tử đạo vì đức tin. Ban tổ chức được thành lập, gồm các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, các linh mục thuộc Giáo phận Cần Thơ và các cha cáo thỉnh viên án phong thánh.

Ngoài Trung tâm Hành hương Tắc Sậy - nơi diễn ra lễ chính, sức chứa khoảng 20.000 người, ban tổ chức chuẩn bị thêm khu đất rộng khoảng 5 ha đối diện nhà thờ, có thể đón khoảng 100.000 giáo dân, lắp đặt lễ đài chính và hệ thống màn hình lớn phục vụ người tham dự. Khoảng 10.000 chỗ ngồi sẽ được bố trí cho linh mục, tu sĩ và khách mời.

Giáo phận Cần Thơ phối hợp chính quyền tỉnh Cà Mau và TP Cần Thơ xây dựng phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy ở Cà Mau. Ảnh: Hội Đồng Giám mục Việt Nam

Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh ngày 1/1/1897 tại họ đạo Cồn Phước (nay thuộc xã Long Điền, tỉnh An Giang). Sau thời gian tu học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng và Đại chủng viện Nam Vang (Campuchia), ông được thụ phong linh mục năm 1924.

Từ năm 1930, ông làm cha sở họ đạo Tắc Sậy. Trong 16 năm mục vụ, linh mục được giáo dân kính trọng vì đời sống giản dị, tận tụy chăm sóc đoàn chiên, đặc biệt yêu thương người nghèo, không phân biệt lương – giáo.

Ông còn là bác họ và có vai trò rất lớn trong dẫn dắt Đức Cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM, trên con đường tu đạo.

Khuôn viên chính diễn ra thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp. Ảnh: Hội Đồng Giám mục Việt Nam

Ngày 12/3/1946, giữa thời loạn lạc, linh mục Trương Bửu Diệp bị bắt cùng hơn 70 giáo dân. Vài ngày sau thi hài ông được tìm thấy và an táng. Năm 1969, phần mộ ông được di dời về Tắc Sậy, trở thành điểm hành hương của đông đảo tín hữu trong và ngoài nước.

Năm 2013, Giáo phận Cần Thơ mở án điều tra cấp giáo phận; hồ sơ hoàn tất năm 2017 và được gửi sang Rome. Năm 2019, Bộ Phong thánh kết luận hồ sơ hợp lệ để khởi sự án phong Chân phước. Ngày 25/11/2024, Đức Thánh Cha cho phép ban hành sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo của cha Trương Bửu Diệp.

Chân phước hay chân phúc, còn gọi là Á Thánh, là danh hiệu trong Giáo hội Công giáo Rome trao một người qua đời, công nhận họ đã sống thánh thiện, đang hưởng hạnh phúc thiên đàng và có khả năng chuyển cầu. Đây là giai đoạn ba trong tiến trình phong thánh của Giáo hội: Tôi tớ Chúa - Đấng đáng kính - Chân phước - Hiển thánh.

Theo trang Tổng Giáo phận Sài Gòn, người tử đạo đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam là thầy giảng Anrê Phú Yên (tử đạo năm 1644), được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Chân phước năm 2000. Đến nay Việt Nam có 117 người tử vì đạo trong thời gian 1644-1883, được phong Chân phước rồi lên Hiển thánh.

Chúc Ly