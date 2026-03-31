Thanh Hóa tăng cường đào tạo điều dưỡng trong quản lý bệnh mạn tính

Ngành y tế Thanh Hóa triển khai chương trình đào tạo điều dưỡng hưởng ứng Ngày Tuân trị Thế giới, nhằm nâng cao năng lực tư vấn cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính.

Chương trình là hoạt động tiếp nối trong khuôn khổ Đề án Nâng cao tỷ lệ kiểm soát bệnh lý tăng huyết áp và đái tháo đường Control Rate - As One, được triển khai tại địa phương từ năm 2026, hướng tới quản lý bệnh mạn tính toàn diện tại tuyến y tế cơ sở.

Đại diện Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Servier Việt Nam

Theo các thống kê, khoảng 50% bệnh nhân mắc bệnh mạn tính không tuân thủ đúng kế hoạch điều trị, làm gia tăng nguy cơ biến chứng và nhập viện.

Các bệnh lý như tăng huyết áp và đái tháo đường thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng, khiến người bệnh dễ chủ quan trong quá trình điều trị. Chủ đề Ngày Tuân trị Thế giới năm 2026 - "Stay on Track" (Duy trì điều trị) nhấn mạnh vai trò của việc duy trì điều trị liên tục nhằm kiểm soát bệnh hiệu quả và giảm nguy cơ biến chứng.

TS. BS. Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết Ngày Tuân trị Thế giới được khởi xướng từ năm 2025 bởi Liên đoàn Tim mạch Thế giới cùng các tổ chức quốc tế, nhằm nâng cao nhận thức của cả đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân về vai trò của việc duy trì điều trị trong kiểm soát các bệnh lý mạn tính.

"Việc hưởng ứng chương trình này thông qua các hoạt động đào tạo điều dưỡng giúp tăng cường năng lực tư vấn, hỗ trợ người bệnh tuân thủ điều trị tốt hơn. Đây là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện kiểm soát huyết áp, đường huyết và giảm nguy cơ biến chứng", TS. BS Lê Văn Cường nói

Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân ngoại trú gia tăng, việc tăng cường vai trò của điều dưỡng trong tư vấn và giáo dục sức khỏe được xem là một giải pháp thiết thực.

Chương trình đào tạo tại Thanh Hóa tập trung chuẩn hóa kỹ năng tư vấn cho điều dưỡng, bao gồm hướng dẫn sử dụng thuốc, chế độ dinh dưỡng, vận động và theo dõi các chỉ số sức khỏe như huyết áp, đường huyết. Nội dung tư vấn được cá thể hóa theo từng bệnh nhân nhằm hỗ trợ duy trì điều trị lâu dài.

Điều dưỡng tham gia chương trình đào tạo tại Thanh Hóa. Ảnh: Servier Việt Nam

Hoạt động đào tạo điều dưỡng là một trong những nội dung thuộc Đề án Control Rate - As One, hướng tới nâng cao năng lực hệ thống y tế trong quản lý bệnh mạn tính.

Đề án được xây dựng theo hướng tiếp cận toàn diện, bao gồm nâng cao chất lượng điều trị, tăng cường giáo dục sức khỏe, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy phối hợp đa ngành, nhằm cải thiện các chỉ số kiểm soát huyết áp và đường huyết cho người bệnh.

Bên cạnh hoạt động đào tạo tại địa phương, các chương trình hưởng ứng Ngày Tuân trị Thế giới cũng được triển khai trên nhiều nền tảng thuộc hệ sinh thái "Ngày đầu tiên".

Các nội dung truyền thông được đăng tải trên website Ngày đầu tiên, mạng xã hội, các trang thông tin Ngày đầu tiên và ứng dụng di động Elfie, giúp người bệnh tiếp cận thông tin chính thống về bệnh lý và tuân thủ điều trị. Ứng dụng Elfie được sử dụng như một công cụ hỗ trợ theo dõi sức khỏe và nhắc nhở dùng thuốc, góp phần duy trì kế hoạch điều trị.

Nội dung trên nền tảng website Ngày đầu tiên. Ảnh: Servier Việt Nam

Ngoài ra, hệ thống nhà thuốc An Khang cũng đồng hành và tham gia lan tỏa thông điệp về tuân thủ điều trị tới cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và tại điểm bán.

