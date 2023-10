Thanh Hằng đeo hai bộ trang sức hơn 10 tỷ đồng ở tiệc cưới

Siêu mẫu Thanh Hằng đeo bộ trang sức kim cương hình rắn và hoa giá hơn 10 tỷ đồng ở tiệc cưới với nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Thanh Hằng, Trần Nhật Minh sánh vai trong lễ cưới Thanh Hằng diện đầm cưới của Công Trí cùng bộ trang sức rắn của Bulgari. Video: Đỉnh Yên

Để phù hợp với ba bộ đầm cưới tối 22/10 tại TP HCM, Thanh Hằng chọn ba bộ trang sức, trong đó ấn tượng nhất là thiết kế của hãng chế tác Italy nổi tiếng Bulgari.

Cô dâu Thanh Hằng với bộ trang sức xa xỉ hình rắn. Ảnh: Đại Ngô - Windy Nguyễn

Theo đó, vòng cổ, hai chiếc lắc tay, nhẫn và khuyên tai đều hình rắn thuộc bộ sưu tập Serpenti Viper. Chúng đều được làm từ vàng trắng và đính kim cương, trong đó một lắc tay trị giá 67.000 USD, vòng cổ 82.000 USD. Tổng bộ trang sức lên tới gần 210.500 USD (khoảng 5,1 tỷ đồng). Các món xa xỉ được cô kết hợp với đầm cưới chính phong cách tối giản của thập niên 1990 do Công Trí thực hiện.

Ngoài bộ trang sức hình rắn, Thanh Hằng còn đeo bộ trang sức hoa Fiorever của Bulgari khi đón khách, gồm dây chuyền 1,8 tỷ đồng cùng vòng tay và nhẫn trị giá vài trăm triệu đồng một chiếc. Ảnh: Đại Ngô -Windy Nguyễn

Người mẫu còn gây chú ý khi mang giày bệt slingback hiệu Roger Vivier 1.595 USD (39,2 triệu đồng) với đầm cưới ngắn trong lúc tiễn khách. Diễn viên 40 tuổi cho biết khi chọn các món đồ thời trang, ngoài yếu tố thẩm mỹ và phù hợp, cô chú trọng đến tính thoải mái, tiện lợi. Siêu mẫu trung thành với lựa chọn này gần 20 năm qua.

Tiệc cưới của Thanh Hằng diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở quận 1, khách mời gồm gia đình, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Đôi uyên ương phát biểu trong sự xúc động, được mọi người cổ vũ.

Thanh Hằng mang giày bệt và bộ trang sức rắn đắt đỏ (phải) trong tiệc cưới. Ảnh: Việt Quốc

Trần Nhật Minh, 42 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ở Nga, hiện công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM. Anh từng chỉ đạo âm nhạc cho loạt liveshow của Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo. Hồi tháng 8, anh cầu hôn bạn gái. Thanh Hằng cho biết muốn kết hôn vì Nhật Minh cho cô cảm giác bình yên. Người mẫu khen chồng bản lĩnh, can đảm khi cùng cô đối diện mọi tình huống trong cuộc sống và không bị lép vế trước cô.

Thanh Hằng, 40 tuổi, quê ở Đà Nẵng, đoạt danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002. Cô từng nhiều năm làm host Vietnam's Next Top Model và huấn luyện viên The Face 2018. Ngoài ra, Thanh Hằng còn đóng nhiều phim như: Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế, Chị chị em em, Mẹ chồng. Cô vừa cùng Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê tham gia chương trình truyền hình thực tế The New Mentor.

Ý Ly