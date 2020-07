Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

"Chúng tôi đang cố gắng áp dụng khái niệm bong bóng an toàn, trong đó mỗi người hành hương có một môi trường tự do và an toàn nhất có thể xung quanh mình, vì thế tất cả những gì cần thiết là phải cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân và sản phẩm khử trùng miễn phí", Abdullah Assiri, trợ lý Thứ trưởng Y tế Arab Saudi, nói.

Trong ảnh, một người hành hương được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe buýt đến Mecca hôm qua.