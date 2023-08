Tháng ngày buồn tủi của sơn nữ bị bán làm vợ

Nghệ AnKết hôn năm 14 tuổi song thường xuyên bị chồng bạo hành, Vân tức giận bỏ con nhỏ, rời nhà đi tìm việc và bị anh rể Ven Phò Ngọc lừa bán sang Trung Quốc.

Cuối tháng 7, có mặt tại TAND tỉnh Nghệ An tham dự phiên xử Ven Phò Ngọc, 35 tuổi cùng 3 người phạm tội Mua bán trẻ em với tư cách bị hại, chị Vân, 23 tuổi liên tục gục đầu xuống bàn. Thỉnh thoảng ngước lên, nghe 4 bị cáo kể lại âm mưu lừa bán mình sang Trung Quốc, Vân lại bật khóc.

Gương mặt ưa nhìn, được xem là "bông hoa" của bản làng ở huyện Kỳ Sơn, 14 tuổi Vân kết hôn với Minh, 17 tuổi, sinh một con. "Hai đứa trẻ" lấy nhau, cuộc sống trông chờ vào nương rẫy nên thiếu trước hụt sau. Trước áp lực về kinh tế, Minh thường xuyên nổi nóng, nhiều lần đánh vợ. Tháng 5/2015, bị chồng bạo hành, Vân bực tức bỏ lại con 8 tháng tuổi, vào rẫy của anh rể Ven Phò Ngọc tìm việc làm, và rơi vào những chuỗi ngày bi kịch nhất trong cuộc đời.

Vân (áo đen, góc trái) ngồi theo dõi xét xử tại phiên tòa. Ảnh: Hùng Lê

Nhà chức trách cáo buộc, Ngọc cùng Lương Văn Sơi và Ven Văn Tuấn đã lên kế hoạch lừa Vân đưa ra nước ngoài bán làm vợ. Biết Moong Thị Nang từng ở Trung Quốc, Tuấn liên hệ bán Vân cho người phụ nữ này với giá 60 triệu đồng.

Vài ngày sau, Nang đưa Vân sang Trung Quốc "sang tay" cho một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc lấy làm vợ với giá 180 triệu đồng. Xong việc, Nang hưởng lợi 30 triệu đồng, Tuấn, Sơi và Ngọc mỗi người được chia 10 triệu đồng. Ngọc đưa cho gia đình Vân 50 triệu đồng, số còn lại đối tác bên Trung Quốc hưởng lợi.

Ngồi dưới hội trường xét xử, Vân trông già hơn so với tuổi 23 song vẫn giữ được nét duyên dáng của sơn nữ với nước da ngăm đen, mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tròn và má có lúm đồng tiền. Giọng nhỏ nhẹ và có phần rụt rè, Vân kể khi làm vợ ở xứ người, do bất đồng về ngôn ngữ nên không biết "chồng" mình tên gì, sinh năm bao nhiêu, chỉ ước chừng khoảng 40 tuổi. Sau vài tháng, cô lần thứ hai mang thai khi tuổi mới 16, do gia đình chồng ép phải sớm sinh con.

Bất đồng về văn hóa, ngôn ngữ, Vân khai bị cô lập trong giao tiếp lẫn sinh hoạt, hàng ngày quanh quẩn trong 4 bức tường phòng ngủ. Chồng không bắt làm việc nặng khi mang thai song không cho giao tiếp và liên lạc với người ngoài. Điện thoại không có, thỉnh thoảng được xem tivi nhưng không hiểu tiếng, Vân nhiều đêm trằn trọc không thể ngủ, nỗi nhớ con ở quê luôn thường trực.

Vân nói muốn bỏ trốn nhưng cảm thấy có khó khăn và tiềm ẩn rủi ro nên âm thầm hợp tác, làm theo mọi yêu cầu của gia đình chồng để chờ thời cơ. Thỉnh thoảng xin tiền mua một số vật dụng cá nhân, Vân luôn giấu lại một ít. Qua thời gian, học được một ít tiếng Trung Quốc, cô làm quen một số tài xế taxi để tìm hiểu về cách về Việt Nam. Tháng 3/2016, Vân lần thứ hai vượt cạn, do thể trạng yếu nên buộc phải sinh mổ để đảm bảo an toàn.

Từ trái qua, bốn bị cáo Nang, Ngọc, Sơi và Tuấn tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Hoàn thành "nghĩa vụ sinh con" cho gia đình chồng mới ở Trung Quốc, giữa năm 2016, khi con nhỏ mới được 3 tháng tuổi, Vân quyết định bỏ con ở lại, còn mình trốn về nước. "Ở lại thì cả mẹ và con cùng khổ. Mẹ đi lần này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng biết đâu sẽ là hướng giải thoát tốt nhất", thiếu phụ nhớ lại lời độc thoại với con nhỏ.

Được sự giúp đỡ của một số người, hành trình trở về Việt Nam của Vân suôn sẻ. Cô và gia đình đã làm đơn tố cáo Ngọc, Sơi, Tuấn và Nang. Bốn nghi phạm sau đó bị bắt.

Trở về quê, Vân mất vài tháng để ổn định tâm lý. Con lúc này đã lớn hơn, người chồng hiểu chuyện nên không còn vô cớ đánh đập như trước.

Có mặt tại phiên tòa, anh Minh cho hay sau hai tháng không thấy vợ trở về, tìm hiểu thì mới biết cô đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Dò hỏi nhiều nơi để tìm manh mối "giải cứu" song không có kết quả, anh ở nhà chăm sóc con, hy vọng sẽ có ngày đoàn tụ với vợ.

Tại tòa, bốn bị cáo trình bày chỉ vì lòng tham mà đã đẩy một bé gái trải qua nhiều tủi nhục, có bù đắp thế nào đi chăng nữa thì cũng khó có thể xóa đi được ký ức buồn. Cả bốn người nói rất hối hận, gửi lời xin lỗi tới bị hại dù biết gia đình họ không chấp nhận, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt do nhận thức hạn chế.

HĐXX lập luận, 4 bị cáo đã xem con người là món hàng để giao dịch, mua bán. Hành vi này xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, gây hệ lụy cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Tòa tuyên phạt Nang 9 năm tù, Ngọc, Sơi và Tuấn lĩnh từ 6 năm đến 7 năm 6 tháng cùng về tội Mua bán trẻ em.

Sau phiên toà, Vân tâm sự từ lúc về nước đến nay chồng đã thay đổi cách cư xử và thương vợ con, không còn động chân động tay mỗi lúc nổi nóng. Với cô đó là niềm an ủi lớn nhất sau chuỗi những ngày bi kịch vừa qua.

* Tên bị hại đã thay đổi.

Đức Hùng