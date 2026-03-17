Thăng hạng ngoại hình, thoát nguy cơ suy gan sau khi giảm 14 kg

Hải PhòngTừng rơi vào trạng thái "báo động đỏ" với gan nhiễm mỡ độ 2 và nguy cơ suy gan, Huy, 37 tuổi giảm 14 kg, đưa các chỉ số xét nghiệm về mức chuẩn nhờ ăn khoa học.

Tháng 6/2025, sau buổi khám sức khỏe định kỳ tại công ty cơ khí ở Hải Phòng, Phạm Đức Huy được bác sĩ mời vào phòng riêng. Kết quả xét nghiệm trên tay anh cho thấy máu nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa lipid, gan nhiễm mỡ độ 2. Bác sĩ nói nếu không thay đổi lối sống ngay, nguy cơ suy gan là hiện hữu.

"Trong đầu tôi chỉ hiện lên một câu hỏi: Nếu mình gục xuống, ai lo cho con đang tuổi ăn học, ai lo cho bố mẹ", người đàn ông kể.

Ở thời điểm đó, anh Huy nặng 82 kg với chiều cao 1,70 m - tương đương chỉ số BMI xấp xỉ 28,4, ngưỡng thừa cân theo tiêu chuẩn châu Á. Vòng bụng phình to đến mức anh tự trào là "bụng bầu 7 tháng".

Anh Huy năm 2025 với "bụng bầu 7 tháng". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đây, anh Huy từng tìm kiếm lối thoát qua các phương pháp giảm cân cực đoan. Anh nhịn ăn sáng, vắt kiệt sức trong phòng gym với cường độ cao. Nhưng vòng luẩn quẩn của việc nhịn đói - kiệt sức - ăn bù đã khiến cân nặng không những không giảm mà còn tăng vọt từ 76 kg lên 80 kg. Cơ thể phản kháng lại sự khắc nghiệt bằng những cơn đau đầu mỗi sáng và chứng mất ngủ triền miên.

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Obesity Reviews (2020), phần lớn người áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan sẽ lấy lại toàn bộ cân nặng, thậm chí vượt mốc ban đầu, trong vòng hai đến 5 năm. Cơ chế "đói - thèm - ăn bù" vốn là phản xạ sinh học, không đơn thuần là vấn đề ý chí.

Cuối tháng 8/2025, anh Huy tiếp cận một chương trình dinh dưỡng lấy tên "Ăn ngon không gym". Thay vì cắt giảm triệt để, chương trình này xây dựng cấu trúc bữa ăn gồm 4 nhóm thực phẩm: đạm động vật (thịt gà, bò, ngan), đạm phi thịt (trứng, giá đỗ), rau xanh và tinh bột (bún, phở, cơm, bánh mì). Điểm khác biệt nằm ở thứ tự ăn trong mỗi bữa - rau trước, đạm phi thịt tiếp theo, rồi đến đạm động vật, tinh bột ăn sau cùng.

Cơ sở khoa học đằng sau nguyên tắc này không phải là mới. Một nghiên cứu năm 2015 tại Đại học Cornell (Mỹ) chỉ ra rằng ăn rau và protein trước tinh bột giúp làm chậm hấp thu glucose, giảm đỉnh đường huyết sau bữa ăn tới 29% - từ đó hạn chế tích trữ mỡ và kiểm soát cảm giác thèm ăn hiệu quả hơn.

"Sáng tôi vẫn ăn bún, bánh đa hay bánh mì. Trưa ăn cơm cùng đồng nghiệp tại công ty. Tối nhẹ hơn với rau và đạm. Tôi chỉ hạn chế tối đa đồ chiên xào nhiều dầu mỡ", anh Huy mô tả thực đơn của mình - không phức tạp, không cầu kỳ, không đòi hỏi phải tách biệt khỏi bữa cơm tập thể thường ngày.

Anh Huy hiện tại, sau khi giảm 14 kg. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Song song điều chỉnh ăn uống, anh duy trì các bài cardio toàn thân kết hợp tạ tay tại nhà, ba đến 4 buổi mỗi tuần, mỗi buổi 30 phút. Người đàn ông tận dụng triệt để khoảng thời gian trống, kể cả lúc đang luộc rau, để thực hiện các động tác vận động đơn giản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ cần 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần đã đủ để giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa, bao gồm gan nhiễm mỡ không do rượu.

Sau ba tháng, anh giảm 12 kg. 5 tháng tiếp theo, thêm 2 kg nữa được loại bỏ. Tổng cộng 14 kg và ba size quần áo, đưa cân nặng anh về 68 kg.

Ngày tái khám sau 90 ngày, bác sĩ xem kết quả xét nghiệm rồi ngẩng lên hỏi anh với vẻ ngạc nhiên: "Anh uống thuốc gì mà chỉ số gan và mỡ máu lại về mức chuẩn đẹp thế này?".

"Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cười và kể với bác sĩ rằng mình không dùng một viên thuốc nào cả, tất cả là nhờ thay đổi cách ăn", anh Huy nói.

Hiện tại, ở tuổi 37, người đàn ông khẳng định tinh thần và thể chất của mình như đang ở tuổi 20. Những cơn mất ngủ đêm hay đau đầu mỗi sáng thức dậy đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ có được vóc dáng săn chắc, sự tự tin đã giúp anh thoải mái lưu lại những kỷ niệm bên gia đình qua ống kính - điều mà trước đây anh luôn lẩn tránh.

Từ một công nhân cơ khí đối mặt với nguy cơ suy gan, Huy giờ đây còn có thêm thu nhập và công việc mới từ chính câu chuyện truyền cảm hứng của mình. "Tôi mong mọi người hiểu rằng: Thay đổi không cần điều gì quá cao siêu, chỉ cần chọn cách ăn uống khoa học và vận động phù hợp, bạn sẽ nhận được món quà vô giá từ sức khỏe", anh nhắn nhủ.

Mỹ Ý