'Thần trượt băng' thừa nhận bị áp lực nhấn chìm tại Olympic mùa Đông

ItalyVĐV Mỹ Ilia Malinin thừa nhận chịu áp lực nặng nề nên đánh mất phong độ và chỉ xếp thứ tám nội dung đơn nam tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026.

Malinin, biệt danh "Thần nhảy xoay bốn vòng" nhờ khả năng thực hiện các cú nhảy 4 vòng ở đẳng cấp hiếm thấy, bước vào phần thi quyết định với lợi thế dẫn đầu sau bài ngắn hoàn hảo. Anh chỉ cần thi đấu đúng phong độ để chắc suất huy chương.

Nhưng mọi thứ sụp đổ nhanh chóng. Malinin chỉ hoàn thành hai cú nhảy 4 vòng. VĐV 21 tuổi buộc phải hủy bỏ axel bốn vòng - kỹ thuật nhảy 4 vòng rưỡi trên không được xem là khó bậc nhất - và loop bốn vòng (nhảy 4 vòng từ cạnh sau lưỡi giày), thay bằng axel một vòng và loop hai vòng có độ khó thấp hơn, trước khi ngã hai lần.

Rời sân băng với vẻ mặt thất thần và những lời lẩm bẩm trong tức giận, Malinin khép lại đêm thi đáng quên bằng vị trí thứ tám chung cuộc.

"Ngay trước khi vào tư thế bắt đầu, quá nhiều suy nghĩ và ký ức tràn về", Malinin nói với NBC Washington. "Có lẽ điều đó khiến tôi bị choáng ngợp. Tôi đã trải qua nhiều điều trong đời, cả tốt lẫn xấu. Áp lực khi được kỳ vọng giành HC vàng Olympic là thứ tôi không thể kiểm soát".

VĐV người Mỹ nhấn mạnh áp lực đặc thù của sân chơi đỉnh cao như Olympic. Anh nói: "Thế vận hội thật sự khác biệt. Không nhiều người hiểu được nếu không ở trong cuộc. Hôm nay tôi cảm thấy rất tự tin, nhưng mọi thứ trôi qua quá nhanh, tôi không kịp xử lý".

Dù gây thất vọng ở nội dung cá nhân, Malinin vẫn rời Italy với HC vàng đồng đội cùng tuyển Mỹ. Tháng 12 năm ngoái, anh từng lập kỷ lục thế giới với 238,24 điểm bài trượt tự do, nhưng không thể tái hiện phong độ này tại Milan.

Mikhail Shaidorov giành HC vàng cá nhân nam trượt băng nghệ thuật tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026. Ảnh: Anadolu

Trong khi Malinin sảy chân, Mikhail Shaidorov tạo nên cú sốc lớn nhất đại hội. VĐV 21 tuổi người Kazakhstan mở màn bài thi bằng tổ hợp axel ba vòng và salchow bốn vòng (cú nhảy 4 vòng lấy đà từ cạnh trong lưỡi giày), sau đó duy trì sự ổn định đến hết chương trình. Trình diễn trên nền ca khúc "Diva Dance", Shaidorov đạt 198,94 điểm bài tự do, nâng tổng điểm lên 291,58 để giành HC vàng.

Đây là HC vàng Olympic mùa đông đầu tiên của Kazakhstan kể từ Lillehammer 1994, đồng thời mới là tấm HC vàng thứ hai trong lịch sử trượt băng nghệ thuật của quốc gia Trung Á.

"Tôi đã lên kế hoạch cho nội dung này từ trước Olympic. Điều quan trọng nhất là tận hưởng và thể hiện những gì mình học được suốt nhiều năm", Shaidorov nói. "Tổ hợp mở màn là thương hiệu của tôi, nhưng nhiều giải trước tôi không làm được. Tối nay mọi thứ như được sắp đặt".

Mikhail Shaidorov giành HC vàng Olympic mùa Đông Milan-Cortina Diễn biến chính các phần thi cá nhân nam trượt băng nghệ thuật tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026.

Sau phần thi của Shaidorov, các ứng viên lần lượt mắc sai lầm, từ Daniel Grassl (Italy), Adam Siao Him Fa (Pháp), Yuma Kagiyama (Nhật Bản) cho đến Malinin. Khi kết quả ngã ngũ, Malinin tiến đến ôm chúc mừng đối thủ.

"Tôi nói với Ilia rằng thật không thể tin nổi khi được chia sẻ cùng một sân băng với cậu ấy", Shaidorov kể lại. "Thông thường, Ilia trượt rất xuất sắc. Nhưng băng thì luôn trơn, và tôi không biết chính xác điều gì đã xảy ra".

Chiến thắng của Shaidorov còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc với Kazakhstan, nơi cố VĐV Denis Ten từng mở đường cho trượt băng nghệ thuật nước này bằng HC đồng Olympic 2014 trước khi qua đời vì bị tấn công năm 2018.

"Denis Ten không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà đến tất cả VĐV trượt băng Kazakhstan", Shaidorov nói. "Anh ấy mở ra cánh cửa cho thế hệ chúng tôi. Tôi hy vọng tấm HC vàng này sẽ mở thêm nhiều cánh cửa mới, để trẻ em Kazakhstan tin rằng bầu trời là giới hạn".

Hồng Duy (theo Daily Mail, Flashscore)