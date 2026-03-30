'Thần trượt băng' Ilia Malinin vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp

CzechSau cú sốc thất bại ở Olympic mùa Đông, VĐV Mỹ Ilia Malinin trở lại mạnh mẽ, giành chức vô địch thế giới thứ ba liên tiếp với màn trình diễn áp đảo tại Prague.

Tại nhà thi đấu O2 Arena, Prague, Malinin bước vào phần thi cuối với lợi thế lớn từ bài ngắn, nơi anh đạt điểm cá nhân cao nhất 111,29, hơn đối thủ xếp sau hơn 9 điểm. Lần này, kịch bản sụp đổ không lặp lại.

Thi đấu cuối cùng, Malinin đạt 218,11 điểm ở bài tự do, nâng tổng điểm lên 329,40, bỏ xa hai đối thủ Nhật Bản là Yuma Kagiyama (306,67) và Shun Sato (288,54).

Màn trình diễn của Malinin không chỉ nổi bật về độ khó mà còn ở sự ổn định. Được mệnh danh là "Thần nhảy xoay 4 vòng", anh thực hiện thành công 5 cú nhảy 4 vòng (quad - cú nhảy xoay 4 vòng trên không). Trong đó có tổ hợp quad toe-triple toe (liên tiếp hai cú nhảy, cú đầu xoay 4 vòng bằng mũi giày, cú sau xoay ba vòng), cùng quad flip (cú nhảy 4 vòng lấy đà từ cạnh trong lưỡi giày) và quad lutz-triple toe (kết hợp cú lutz 4 vòng - bật từ cạnh ngoài - với cú toe loop ba vòng).

Ở cuối bài, VĐV 21 tuổi còn thực hiện backflip (nhào lộn ngược trên băng) gây ấn tượng mạnh với khán giả. Quan trọng hơn, Malinin không mắc những sai lầm từng khiến anh thất bại tại Olympic, qua đó tạo cách biệt gần 23 điểm so với phần thi tốt thứ hai.

"Khán giả đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho tôi. Mỗi yếu tố tôi thực hiện đều nhận được sự ủng hộ và tôi cảm nhận điều đó suốt bài thi", Malinin chia sẻ.

Một tháng trước tại Milan, Malinin bước vào Olympic mùa Đông với tư cách ứng viên số một cho HC vàng. Nhưng ngôi sao người Mỹ lại gây thất vọng khi ngã hai lần và chỉ xếp thứ tám nội dung đơn nam. Anh thừa nhận chịu áp lực nặng nề nên đánh mất phong độ.

Tuy nhiên, tại giải thế giới lần này, Malinin thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Ngay từ bài ngắn, anh thể hiện sự tự tin với các cú quad flip và quad lutz-triple toe, nhận tràng pháo tay lớn từ khán giả. "Tôi chỉ kỳ vọng hoàn thành bài tự do trọn vẹn, và tôi đã làm được", anh nói.

Phía sau Malinin, Kagiyama - người giành HC bạc Olympic - đạt điểm cá nhân cao nhất ở bài tự do nhưng vẫn về nhì. Sato tiếp tục giành HC đồng, lặp lại thành tích tại Olympic mùa Đông Milano-Cortina. VĐV Canada Stephen Gogolev xếp thứ tư với 281,04 điểm, còn Adam Siao Him Fa (Pháp) đứng thứ năm sau một cú ngã.

Ilia Malinin ăn mừng trên bục nhận huy chương cùng Yuma Kagiyama (giành HC bạc) và Shun Sato (giành HC đồng) tại lễ trao giải. Ảnh: Reuters

Sự vắng mặt của nhà vô địch Olympic Mikhail Shaidorov giúp Malinin trở thành tâm điểm, và lần này anh không bỏ lỡ cơ hội. Anh là VĐV nam đầu tiên vô địch thế giới ba lần liên tiếp kể từ Nathan Chen (2018, 2019, 2021).

"Đó là hành trình rất khó khăn. Nhưng nhờ sự cổ vũ của các bạn, tôi đã vượt qua", Malinin bày tỏ.

Hồng Duy (theo Guardian)