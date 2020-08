Thần tốc lập phòng xét nghiệm nCoV tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Phòng xét nghiệm của Bệnh viện C được Viện Pasteur TP HCM hỗ trợ thiết lập, chỉ trong vòng hai ngày là hoàn thành. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn biểu dương Viện Pasteur TP HCM chỉ trong thời gian ngắn đã thiết kế phòng đảm bảo an toàn sinh học, lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị, thiết lập quá trình và đào tạo xét nghiệm khẳng định nCoV.

Thứ trưởng Sơn đề nghị lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng đảm bảo các yếu tố an toàn phòng hộ cao nhất cho cán bộ y tế thực hiện công việc lấy mẫu, làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm nCoV tại Bệnh viện C có giá trị khẳng định.

Viện Pasteur TP HCM cũng sẵn sàng tăng thêm phòng xét nghiệm tại các cơ sở y tế khác, theo điều phối của Bộ Y tế.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (áo kẻ) kiểm tra phòng xét nghiệm nCoV tại Bệnh viện C. Ảnh: Bộ Y tế.

Như vậy, đến nay miền Trung có 7 cơ sở được xét nghiệm khẳng định nCoV. Cả nước hiện có 119 phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm nCoV, trong đó 71 cơ sở được xét nghiệm khẳng định. Miền Bắc 34 cơ sở, miền Nam 28, miền Trung 7, Tây Nguyên hai.

Hiện, các địa phương tăng tốc việc xét nghiệm xác định Covid-19. Từ ngày 23/7 đến 14/8, ngành y tế đã thực hiện khoảng 275.500 xét nghiệm RT-PCR. Đà Nẵng đã thực hiện hơn 63.600 xét nghiệm; Hà Nội hơn 14.000 xét nghiệm; TP HCM gần 71.000 xét nghiệm.