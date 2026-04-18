Thần đồng IQ 204 'làm việc ngày đêm' sau khi trượt Oxford

Hàn QuốcTừng bị Đại học Oxford từ chối vì còn quá nhỏ, Baek Kang-hyun, gây sốt với IQ 204 tập trung xây dựng dự án game đầu tay.

Đầu tháng 4, Baek Kang-hyun chia sẻ trên trang Youtube cá nhân về kế hoạch ra mắt tựa game chiến thuật kết hợp giải đố (Strategy puzzle RPG). Trò chơi tên "Blind Tank" có độ khó cao, người chơi không trực tiếp nhìn thấy đối phương mà phải suy luận vị trí dựa trên các thông báo sau mỗi lần bắn. Họ cũng phải dự đoán quy luật di chuyển để tung đòn quyết định hoặc lật ngược thế trận.

Baek cho biết trò chơi được thiết kế nhằm thử thách tư duy logic, khả năng ghi nhớ và tâm lý người chơi. Cậu khẳng định dự án có quy mô "không thua kém các công ty game lớn".

Trong video, Baek cũng chia sẻ về giai đoạn sau khi trượt Oxford. "Em đã rất buồn và chịu nhiều áp lực, nhưng trong vài tháng qua, em làm việc ngày đêm để vượt giới hạn bản thân", cậu nói. Ngoài ra, cậu lên tiếng về những bình luận tiêu cực trên mạng, cho rằng mọi thông tin ác ý là "vô nghĩa".

Hiện, trò chơi có mặt trên Google Play với phiên bản trải nghiệm sớm và sẽ phát hành chính thức trên App Store.

Baek Kang-hyun. Ảnh: SBS

Baek Kang-hyun sinh năm 2012, nổi danh từ năm 2016 sau khi tham gia chương trình Genius Discovery Unit của đài SBS. Khi mới 41 tháng tuổi, cậu đã có thể giải các phương trình phức tạp và bộc lộ năng khiếu toán học lẫn âm nhạc. Chỉ số IQ của Baek được ghi nhận ở mức 164 theo thang Wechsler và lên tới 204 theo thang Mensa, thuộc nhóm nhóm 0,0001% người thông minh nhất thế giới.

Tháng 3/2023, Baek gây xôn xao khi trúng tuyển vào trường Trung học khoa học Seoul khi mới lên 10, nhưng đã rút hồ sơ chỉ sau một học kỳ. Dù cậu cho biết muốn tập trung vào hoạt động sáng tạo cá nhân, cha của Baek cho biết con trai bị xa lánh, bạo lực học đường nên buộc phải nghỉ.

Tháng 9 năm ngoái, cậu công khai mục tiêu chinh phục Oxford và duy trì điểm số ấn tượng trong các kỳ thi thử. Baek đã vượt qua bài thi năng lực Toán học (MAT) và lọt vào danh sách phỏng vấn - vòng đấu loại trực tiếp chỉ dành cho khoảng 400 ứng viên xuất sắc trong tổng số 1.600 người nộp hồ sơ. Song, cậu bé không nhận được thư mời nhập học từ khoa Khoa học Máy tính.

Baek sau đó nói không bỏ cuộc, nhìn nhận đây là một thử thách ý nghĩa, giúp bản thân học hỏi nhiều điều.

Châu Anh (theo The Korea Times, The Chosun Daily, Youtube)