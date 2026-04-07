Thần đồng Bayern tuyên bố 'bất khả chiến bại' trước khi đấu Real

ĐứcCầu thủ 18 tuổi Lennart Karl tự tin về sức mạnh của Bayern khi lên đường sang Madrid đấu Real ở lượt đi tứ kết Champions League.

Trong trận gặp Freiburg ở vòng 28 Bundesliga hôm 4/4, Bayern bị dẫn 0-2 đến phút 81, nhưng vẫn thắng ngược nhờ những khoảnh khắc bùng nổ của hai cầu thủ trẻ. Hậu vệ 20 tuổi Tom Bischof lập cú đúp sút xa để gỡ hòa, rồi Karl ấn định chiến thắng 3-2 ở phút bù thứ 9. Trận này diễn ra chỉ ba ngày trước khi Bayern làm khách trên sân Bernabeu của Real ở lượt đi tứ kết Champions League.

"Chiến thắng này mang lại rất nhiều tự tin", Karl nói sau màn ngược dòng. "Nó rất quan trọng. Chúng tôi thực sự cảm thấy Bayern đang bất khả chiến bại".

Karl mừng bàn quyết định trong trận Freiburg 2-3 Bayern ở vòng 28 Bundesliga hôm 4/4. Ảnh: DPA

Joshua Kimmich hưởng ứng tuyên bố từ đàn em. Theo đội phó của Bayern, tự tin là điều cần thiết ở một cầu thủ 18 tuổi như Karl, nhất là khi chuẩn bị đối đầu Real.

"Trận gặp Real sẽ khác. Tuy nhiên, một chiến thắng như thế này luôn hữu ích. Vào giai đoạn này của mùa giải, chúng tôi không thể thắng mọi trận với tỷ số 3-0 hay 4-0. Điều quan trọng là Bayern rất toàn diện và có thể thắng theo nhiều cách khác nhau", Kimmich nói thêm.

Bayern hiện dẫn đầu Bundesliga với 73 điểm, hơn nhì bảng Dortmund 9 điểm trước 6 vòng cuối. Bên cạnh đó, Karl và đồng đội còn ghi tròn 100 bàn trong 28 vòng, nhiều khả năng phá kỷ lục 101 bàn ở mùa 1971-1972.

Trong khi đó, ở vòng 30 La Liga, Real vừa thua Mallorca 1-2 vào đúng phút cuối. Đội chủ sân Bernabeu hiện xếp thứ hai với 69 điểm, kém Barca bảy điểm trước tám vòng cuối. Trước đó, họ đã thua Barca 2-3 trong trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha và Albacete 2-3 ở vòng 1/8 Cup Nhà vua.

Trên đấu trường châu Âu, Real từng thắng Bayern 13 trận, hòa 4 và thua 11. Lần gần nhất Bayern loại Real ở Champions League là mùa 2011-2012, khi thắng luân lưu 3-1. Nhưng trong bốn lần gặp sau đó ở các mùa 2013-2014, 2016-2017, 2017-2018 và 2023-2024, Real đều đi tiếp và vô địch.

Hai trận tứ kết giữa hai đội mùa này sẽ diễn ra vào ngày 7 và 15/4. Đội thắng sẽ vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Liverpool - PSG. Hai cặp tứ kết ở nhánh còn lại là Barca - Atletico và Sporting - Arsenal.

Karl là phát hiện của Bayern mùa này. Tiền đạo cánh phải 18 tuổi góp 9 bàn và 7 kiến tạo qua 36 trận trên mọi đấu trường. Anh phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ba trận Champions League liên tiếp của Kylian Mbappe, được gọi vào tuyển Đức và có cơ hội dự World Cup. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn trước, Karl không ngần ngại thừa nhận ngưỡng mộ và muốn chơi cho Real trong tương lai.

Thanh Quý (theo Bild)