Tham vọng xây gần một triệu căn 'nhà Trump' ở Mỹ

Các tập đoàn phát triển bất động sản Mỹ đề xuất xây gần một triệu căn "nhà Trump" nhằm giải quyết khủng hoảng nhà ở tại nước này.

Bloomberg ngày 3/2 dẫn các nguồn tin cho biết các nhà phát triển bất động sản Mỹ, trong đó có tập đoàn Lennar và Taylor Morrison, đang xây dựng kế hoạch mang tên "Nhà Trump", cho phép các nhà đầu tư tư nhân rót hàng tỷ USD vào phát triển nhà ở.

Kế hoạch kêu gọi các doanh nghiệp phát triển bất động sản bán nhà phân khúc bình dân theo "lộ trình từ thuê đến sở hữu", nơi tiền thuê hàng tháng sẽ được tính dồn trong ba năm và có thể được coi như phần tích lũy cho tiền cọc nếu người thuê muốn mua lại căn nhà.

Quy mô của kế hoạch sẽ tùy thuộc vào số lượng doanh nghiệp tham gia, song một nguồn tin liên quan cho biết các nhà thầu đã bàn đến mục tiêu xây một triệu căn "nhà Trump". Nếu đạt quy mô này, chương trình có thể cung cấp lượng nhà ở có tổng giá trị vượt 250 tỷ USD.

Một khu nhà ở Heritage Crossings ở quận Cam, bang California. Ảnh: LA Times

Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp xây dựng và phát triển nhà ở tại Mỹ, gồm Lennar, Taylor Morrison Home, D.R. Horton, Pultegroup, Toll Brothers và KB Home, đã tăng khoảng 5 đến 7% trong những giờ giao dịch đầu phiên sau thông tin này.

Theo các nguồn tin, các nhà phát triển bất động sản đã lần đầu trình bày kế hoạch với chính quyền Tổng thống Donald Trump từ năm ngoái và đang hoàn thiện. "Chúng tôi ghi nhận các cuộc thảo luận nghiêm túc giữa các nhà xây dựng và chính quyền", phát ngôn viên Taylor Morrison nói.

Lennar từ chối bình luận, trong khi các doanh nghiệp còn lại và Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Đề xuất xuất hiện trong bối cảnh người Mỹ đối mặt áp lực ngày càng tăng về khả năng chi trả nhà ở trong thời kỳ lạm phát, khiến doanh số bán nhà trên khắp cả nước suy giảm. Giới quan sát ước tính Mỹ cần xây thêm hàng triệu căn nhà để giải quyết khủng hoảng thiếu nguồn cung tại những vùng có nhu cầu cao.

Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng giấu tên nói với truyền thông Mỹ rằng chính phủ hiện chưa ưu tiên xem xét kế hoạch trên, nhận định một chương trình như vậy sẽ rất phức tạp khi triển khai và có khả năng không nhận đủ sự ủng hộ để tiếp tục.

Tổng thống Trump hồi tháng 1 ký sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế các nhà đầu tư lớn cạnh tranh với người mua nhà cá nhân, trong nỗ lực nhằm giảm chi phí nhà ở.

Đức Trung (Theo Reuters, AP, AFP)