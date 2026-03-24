Tham vọng kiểu Mỹ và những bất ổn tại Chelsea

Tham vọng xây dựng đội bóng mạnh bậc nhất thế giới của Chelsea dưới thời tập đoàn đầu tư Mỹ BlueCo đang có vấn đề, bởi kết quả sân cỏ không phản ánh những lời hứa hẹn từ phòng họp.

Sau gần hai năm tái cấu trúc toàn diện, đội bóng thành London không tiến gần đỉnh cao như kỳ vọng. Trái lại, họ có dấu hiệu chệch hướng trong một mô hình bị chỉ trích là vừa kiêu ngạo, vừa ngây thơ.

Từ khi tiếp quản CLB, các ông chủ mới theo đuổi chiến lược táo bạo. Họ chi đậm cho cầu thủ trẻ, ký hợp đồng dài hạn và vận hành đội bóng theo hướng dữ liệu hóa. Cách tiếp cận này hiện đại trên lý thuyết, phù hợp với xu hướng quản trị thể thao. Nhưng trong thực tế, bóng đá không đơn thuần là những con số. Vấn đề còn nằm ở phòng thay đồ, tâm lý cầu thủ, vai trò của HLV hay sự cân bằng quyền lực trong nội bộ.

Tiền vệ Enzo Fernandez nằm sân vì chấn thương trong trận gặp Everton trên sân Hill Dickinson, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh tối 21/3/2026. Ảnh: Reuters

Một điểm gây tranh cãi lớn là cách BlueCo tái định nghĩa vai trò HLV. Ở Stamford Bridge, HLV không còn là trung tâm quyền lực chuyên môn như trước, chỉ tập trung dẫn dắt đội bóng. Những quyết định quan trọng như chuyển nhượng hay định hướng chiến thuật được phân tán cho nhiều Giám đốc Thể thao. Điều này khiến vị trí HLV trở nên mong manh, khi họ phải chịu trách nhiệm về kết quả, dù không có toàn quyền kiểm soát đội bóng.

Những HLV như Enzo Maresca hay Liam Rosenior, dù được đánh giá cao về năng lực và cá tính, vẫn khó phát huy hết khả năng. Khi quyền lực bị chia nhỏ và trách nhiệm không rõ ràng, môi trường làm việc trở nên thiếu ổn định. Một quyết định sai không thuộc về riêng ai, nhưng hệ quả lại đổ dồn lên người đứng mũi chịu sào.

Trên sân, những con số phản ánh rõ sự chệch hướng. Chelsea vừa thua PSG 2-8 sau hai lượt vòng 1/8 Champions League, kết quả khó chấp nhận với đội bóng đặt mục tiêu vô địch. Ở Ngoại hạng Anh, họ rơi khỏi nhóm dự Champions League mùa sau và kém đội đầu bảng tới hơn 20 điểm. Trận thua 0-3 trước Everton hôm 21/3 càng phơi bày năng lực cạnh tranh thực sự của Chelsea.

Những tỷ số đó đặt ra câu hỏi liệu chiến lược của BlueCo có thực sự phù hợp với môi trường bóng đá châu Âu? Một sáng kiến nổi bật là ký hợp đồng dài hạn với cầu thủ nhằm phân bổ chi phí và tránh các ràng buộc tài chính. Tuy nhiên, điều này lại vấp phải đặc thù của bóng đá, nơi cầu thủ không phải tài sản cố định.

Enzo Fernandez là một ví dụ. Dù còn nhiều năm hợp đồng, tiền vệ Argentina đã để ngỏ khả năng ra đi trong tương lai gần. Trong khi đó, Cole Palmer cũng được cho là không hài lòng với môi trường hiện tại. Những tín hiệu này cho thấy hợp đồng dài không đủ để giữ chân cầu thủ nếu họ mất niềm tin vào dự án. Đội hình Chelsea có độ tuổi trung bình chỉ 23,5, nhưng chạy ít hơn đối thủ trong toàn bộ 31 trận đã qua ở Ngoại hạng Anh mùa này.

HLV Liam Rosenior trong trận Chelsea thua PSG 0-3 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Stamford Bridge, thành phố London, Anh tối 17/3/2026. Ảnh: AP

Thực tế, bóng đá châu Âu vận hành theo nguyên tắc khác với các giải thể thao Mỹ. Trong bóng đá, cầu thủ có quyền lực lớn hơn, và sự hài lòng cá nhân đóng vai trò quyết định. Một mô hình quản trị quá thiên về tài chính có thể tạo ra lợi nhuận trên sổ sách, nhưng chưa chắc mang lại thành công trên sân cỏ.

Ngoài ra, Chelsea hiện thiếu những yếu tố cốt lõi của một đội bóng lớn, như kinh nghiệm và thủ lĩnh. Đội hình trẻ mang lại năng lượng và tiềm năng. Nhưng trong những thời điểm khó khăn, họ cần những cầu thủ từng trải để dẫn dắt. Các đội hàng đầu châu Âu luôn duy trì điều đó. Sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm giúp ổn định phong độ và tạo ra bản sắc rõ ràng.

Thay vào đó, Chelsea đang giống một tập hợp những cá nhân tài năng hơn là một tập thể gắn kết. Khi kết quả không như ý, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Tâm lý bất mãn lan rộng, từ cầu thủ đến người hâm mộ. Các cuộc gặp giữa lãnh đạo CLB và nhóm CĐV không giúp xoa dịu tình hình, còn nới rộng khoảng cách. Những lời khẳng định về tương lai tươi sáng không đi kèm bằng chứng thuyết phục.

Một điểm đáng chú ý khác là cách CLB xây dựng văn hóa nội bộ. Những sáng kiến mang tính hình thức như các hoạt động trước trận đấu bị xem là không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Văn hóa đội bóng không thể tạo dựng bằng khẩu hiệu hay nghi thức, phải đến từ sự ổn định, niềm tin và thành tích.

Tỷ phú Behdad Eghbali (trái) và Todd Boehly trên sân Stamford Bridge. Ảnh: BlueCo

Ở cấp độ quản trị, BlueCo đặt nặng yếu tố thương mại. Mô hình mua trẻ, bán lời có thể mang lại lợi nhuận tài chính, nhưng khó tạo ra một đội bóng đủ sức cạnh tranh danh hiệu lớn. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi sự đầu tư dài hạn về tiền bạc lẫn cấu trúc và triết lý.

Chelsea hiện giống một dự án chưa hoàn thiện, hơn là một đội bóng sẵn sàng chiến thắng. Sự thiếu đồng bộ giữa tham vọng và thực tế khiến họ rơi vào trạng thái nửa vời. Đội không đủ ổn định để cạnh tranh, cũng không còn nền tảng rõ ràng để phát triển.

Khi những người đứng đầu tin rằng dữ liệu có thể thay thế kinh nghiệm, và cấu trúc doanh nghiệp có thể áp dụng nguyên xi vào bóng đá, họ đã đánh giá thấp sự phức tạp của môn thể thao này. Bóng đá không diễn ra trên bảng tính, nơi mọi biến số đều có thể dự đoán. Nó là một hệ sinh thái sống động, nơi con người đóng vai trò trung tâm thông qua năng lực, cảm xúc và cái tôi.

Thất bại của Chelsea nếu tiếp tục kéo dài, sẽ là lời cảnh báo cho những mô hình quản trị tương tự. Đổi mới là cần thiết. Nhưng nếu thiếu hiểu biết về bản chất của bóng đá, sự đổi mới đó dễ trở thành thử nghiệm rủi ro.

Ở Stamford Bridge, những viên gạch cũ đã bị tháo dỡ để nhường chỗ cho một công trình mới. Nhưng cho đến lúc này, công trình đó chưa thành hình. Thay vào đó, những dấu hiệu bất ổn ngày càng rõ rệt. Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, dự án từng được kỳ vọng sẽ đưa Chelsea trở lại đỉnh cao có thể trở thành ví dụ điển hình cho một thất bại bắt nguồn từ sự tự tin thái quá.

Hoàng An tổng hợp