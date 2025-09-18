Thẩm phán Mỹ ra lệnh trục xuất thủ lĩnh phong trào biểu tình ủng hộ Palestine

Thẩm phán bang Louisiana ra lệnh trục xuất thủ lĩnh phong trào biểu tình ủng hộ Palestine, Mahmoud Khalil, do "cố tình khai man" trong đơn xin cấp thẻ xanh.

"Tòa ra lệnh trục xuất bị đơn khỏi Mỹ, về Algeria hoặc Syria", thẩm phán về vấn đề di trú Jamee Comans của bang Louisiana nêu trong phán quyết ngày 12/9, đề cập Mahmoud Khalil. Thông tin này không được công bố cho đến ngày 18/9.

Trong phán quyết, thẩm phán khẳng định việc Khalil không khai báo đầy đủ thông tin trong đơn xin cấp thẻ xanh "không phải do thiếu hiểu biết hay trình độ, mà tòa nhận thấy bị đơn cố tình khai man những tình tiết quan trọng nhằm gian lận quy trình nhập cư và giảm khả năng đơn xin cấp thẻ xanh bị từ chối".

Mahmoud Khalil trong một cuộc biểu tình ở Manhattan, New York ngày 22/6. Ảnh: AFP

Phản ứng trước phán quyết của tòa, Khalil nói rằng "không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục trả đũa tôi vì tôi đã thực hiện quyền tự do ngôn luận". "Nỗ lực mới nhất này một lần nữa phơi bày bản chất của họ", Khalil nêu.

Các luật sư của Khalil cho biết họ sẽ kháng cáo.

Khalil, 30 tuổi, người gốc Palestine và có quốc tịch Algeria. Anh là cựu sinh viên Đại học Columbia và là thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ. Khalil đã kết hôn với công dân Mỹ và có một con trai sinh ra tại Mỹ. Anh là một trong những thủ lĩnh nổi bật nhất của phong trào biểu tình ủng hộ Palestine trên toàn quốc để phản đối chiến sự Israel - Hamas hồi đầu năm.

Khalil bị cơ quan di trú bắt hồi tháng 3 và được thẩm phán cho phép tại ngoại từ ngày 20/6, sau cuộc chiến pháp lý căng thẳng, song vẫn đối mặt nguy cơ bị trục xuất. Theo điều khoản hiếm được áp dụng trong luật nhập cư, Ngoại trưởng Mỹ có quyền trục xuất bất kỳ ai bị coi là có ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách đối ngoại của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc biểu tình phản đối chiến sự Gaza là "hành vi bài Do Thái" và cam kết sẽ trục xuất các du học sinh tham gia. Khalil trở thành mục tiêu đầu tiên của chính sách này. Vụ bắt anh đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ các nhóm vì quyền dân sự và ủng hộ người Palestine.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)