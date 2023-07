Thảm kịch tàu hỏa Ấn Độ do 'công nhân đấu sai mạch'

Kết quả điều tra cho thấy công nhân sửa chữa đấu sai mạch trong hệ thống tín hiệu tự động, khiến ba đoàn tàu đâm nhau, 288 người chết.

Reuters ngày 4/7 dẫn báo cáo điều tra của Ủy ban An toàn Đường sắt Ấn Độ (CRS) cho biết vụ va chạm đầu tiên giữa tàu khách và tàu hàng xảy ra hôm 2/6 do công nhân can thiệp vào mạch tín hiệu trong quá trình khắc phục các sự cố thường gặp ở rào chắn đường sắt gần đó.

Nhân viên đường sắt địa phương không có sơ đồ mạch điện tiêu chuẩn, dẫn đến đấu sai hệ thống tín hiệu khi họ cố ngắt mạch rào chắn tự động để sửa chữa. Theo các nhà điều tra, hệ thống tín hiệu bị đấu sai này đã chỉ dẫn đoàn tàu chở khách lao vào đường ray phụ nơi tàu chở hàng đang đỗ tại Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ.

Tàu khách sau đó đâm mạnh vào tàu hàng, lao khỏi đường ray và đâm vào đoàn tàu chở khách khác đang đi ngược chiều. Thảm họa đường sắt tồi tệ nhất ở Ấn Độ 20 năm qua khiến 288 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa khiến 288 người chết ở bang Odisha, Ấn Độ ngày 2/6. Ảnh: Reuters

Đường sắt Ấn Độ, mạng lưới đường sắt lớn thứ tư thế giới với tổng chiều dài hơn 126.000 km, là công ty độc quyền nhà nước do Hội đồng Đường sắt điều hành, thuộc quản lý của Bộ Đường sắt.

Mạng lưới đường sắt Ấn Độ đang trải qua quá trình chuyển đổi trị giá 30 tỷ USD với các đoàn tàu mới và nhà ga hiện đại trong nỗ lực của Thủ tướng Narendra Modi nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng và kết nối.

Tuy nhiên, tai nạn đặt ra câu hỏi liệu vấn đề an toàn đã được cơ quan quản lý đường sắt Ấn Độ chú ý đầy đủ hay không. Báo cáo điều tra của CRS cho biết đã có sai sót ở nhiều cấp độ trong bộ phận tín hiệu, liên lạc và các quy trình vận hành tiêu chuẩn không được tuân thủ trong quá trình sửa chữa.

Năm 2021, Ấn Độ ghi nhận gần 18.000 tai nạn đường sắt, khiến hơn 16.400 người thiệt mạng, đa số các trường hợp được ghi nhận là "ngã từ trên tàu hoặc va chạm với người trên đường ray".

Huyền Lê (Theo Reuters)