Thai phụ bị tiền sản giật do huyết áp cao

TP HCMChị Dinh, 31 tuổi, mang thai đến tuần 36 huyết áp tăng 170/111 mmHg biến chứng tiền sản giật, bác sĩ điều trị hạ áp.

Chị Dinh từng chấm dứt thai kỳ do thai nhi mắc hội chứng Down (Trisomy 21). Lần này, chị thụ tinh trong ống nghiệm và sinh thiết phôi để sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể, chuyển phôi thành công vào tháng 6 năm ngoái. Kết quả xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT) và tầm soát tiền sản giật tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM nguy cơ thấp, các mốc theo dõi thai kỳ chưa ghi nhận bất thường.

Đến tuần thai 36, chị đo huyết áp tại nhà phát hiện huyết áp tăng 170/111 mmHg, nhập viện. ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết tăng huyết áp thai kỳ là tình trạng tăng huyết áp xuất hiện sau tuần thứ 20 của thai kỳ và trở về mức bình thường 6 tuần sau sinh. Huyết áp cao mức độ nhẹ khoảng 140-159/90-109 mmHg, từ 160/100 mmHg trở lên là mức độ nặng.

Chị Dinh bị biến chứng tiền sản giật do huyết áp cao, được bác sĩ điều trị hạ áp, phòng ngừa co giật. Êkíp kiểm tra huyết áp, xét nghiệm máu, nước tiểu nhằm theo dõi sát diễn biến sức khỏe của thai phụ, đảm bảo tiền sản giật không chuyển nặng. Siêu âm Doppler đánh giá các chỉ số sức khỏe của thai nhi, lượng nước ối.

Đến tuần thai 37, bác sĩ đánh giá thai nhi ở giai đoạn gần đủ tháng, kéo dài thai kỳ để thai nhi lớn hơn không có lợi ích đáng kể so với rủi ro tiềm ẩn. Thai phụ bị tiền sản giật có thể tiến triển đột ngột sang giai đoạn nặng. Do đó, bác sĩ tham vấn và cùng gia đình chị Dinh quyết định kết thúc thai kỳ. Do khung chậu hẹp, không có khả năng sinh thường, chị Dinh được bác sĩ chỉ định sinh mổ chủ động để sinh con an toàn, mẹ khỏe ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm của tiền sản giật.

Bé gái chào đời nặng gần 3 kg, sức khỏe ổn định. Huyết áp của chị Dinh giảm về mức bình thường, không ghi nhận biến chứng tiền sản giật. 5 ngày sau sinh, chị xuất viện, tiếp tục theo dõi huyết áp tại nhà, tái khám khi có bất thường, kiểm tra sức khỏe tim mạch theo lịch hẹn để phòng tránh nguy cơ bệnh tim do tiền sản giật.

Êkíp bác sĩ Sản Phụ khoa mổ lấy thai cho một thai phụ. Ảnh minh họa: Tuệ Diễm

Theo bác sĩ Tâm, tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, dẫn đến sản giật là một trong 5 nguyên nhân tai biến sản khoa hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Thai phụ có nguy cơ nhau bong non, sản giật, hội chứng HELLP (một dạng tiền sản giật biến chứng nguy hiểm gây thiếu máu tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu), tổn thương các cơ quan khác, xuất huyết não... Thai nhi có thể bị sảy, giới hạn tăng trưởng trong tử cung, suy thai, thai lưu, sinh non. Tiền sản giật là biến chứng thai kỳ nguy hiểm, đặc trưng bởi huyết áp cao và dễ gây tổn thương đến các cơ quan khác, thường là gan, thận.

Các triệu chứng tăng huyết áp thai kỳ khác nhau tùy theo cơ địa mỗi người. Một số thai phụ không có bất cứ biểu hiện nào, thậm chí xét nghiệm sàng lọc nguy cơ tiền sản giật thấp hoặc nguy cơ cao có uống thuốc dự phòng đều đặn nhưng vẫn có khoảng 10% biểu hiện bệnh sau tuần 20 thai kỳ. Các triệu chứng như sưng phù chân, tay, tăng cân đột ngột, rối loạn thị lực (nhìn mờ, nhìn đôi, mất thị lực thoáng qua), buồn nôn, nôn, đau đầu dữ dội, đau ngực hoặc vùng thượng vị (trên rốn) kèm khó thở. Do đó, bác sĩ khuyến nghị thai phụ tuân thủ lịch khám định kỳ, khi có dấu hiệu bất thường nên đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Phụ nữ tăng huyết áp thai kỳ hoặc tiền sản giật có nguy cơ tăng huyết áp mạn tính, đột quỵ, bệnh tim về sau. Để tránh biến chứng trong thai kỳ tiếp theo, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, người bệnh nên thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng phù hợp, tầm soát sức khỏe hàng năm.

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi