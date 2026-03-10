Thai phụ 20 tuổi mắc sùi mào gà

Người phụ nữ mang thai lần đầu 20 tuần, phát hiện các tổn thương dạng u nhú ở vùng sinh dục, đi khám bác sĩ chẩn đoán mắc sùi mào gà.

Ngày 10/3, Ths.BSNT. Nguyễn Mậu Tráng, khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho hay qua thăm khám ghi nhận nhiều tổn thương sùi mào gà ở vùng sinh dục ngoài và thành âm đạo. Bệnh nhân được thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, bao gồm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác nhằm đảm bảo đánh giá toàn diện trước khi can thiệp.

Sau hội chẩn chuyên môn với bác sĩ chuyên khoa sản để đánh giá kỹ tình trạng thai nhi và sức khỏe người mẹ, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng phương pháp xịt nitơ lỏng (cryotherapy). Đây là phương pháp ít xâm lấn, tương đối an toàn trong thai kỳ, đặc biệt ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai. Sau điều trị, bệnh nhân được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện trong 3 ngày. Tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi ổn định, không ghi nhận biến chứng.

Sùi mào gà do virus HPV gây ra. Ảnh: Guardian

TS Vũ Huy Lượng, Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da, cho biết sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra. Ở phụ nữ có thai, người bệnh có thể đã nhiễm HPV từ trước hoặc trong quá trình mang thai. Trong thai kỳ, miễn dịch tự nhiên của người mẹ suy giảm cùng với sự tăng sinh mạch máu tại cơ quan sinh dục tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển nhanh. Vì vậy, tổn thương sùi mào gà thường có xu hướng lan rộng, tăng nhanh về kích thước. Điều trị sùi mào gà ở phụ nữ mang thai là một thách thức lớn và hiện nay không nhiều cơ sở y tế tại Việt Nam có đủ điều kiện chuyên môn để tiếp nhận điều trị nhóm bệnh nhân này.

Sùi mào gà là một bệnh lây truyền qua đường tình dục khá phổ biến và có xu hướng gia tăng trong khoảng 10 năm trở lại đây. Trong đó, phụ nữ có thai là nhóm đối tượng đặc biệt cần được quan tâm. Tổn thương sùi mào gà ở phụ nữ mang thai có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm âm đạo, nhiễm khuẩn ngược dòng và nguy cơ chảy máu trong quá trình thai sản và chuyển dạ.

Mặc dù virus HPV không lây trực tiếp sang thai nhi trong thời gian mang thai, nhưng có thể lây truyền cho trẻ trong quá trình sinh thường khi em bé đi qua đường sinh dục ngoài, gây nhiễm HPV ở da, niêm mạc hoặc hầu họng của trẻ. Do đó, việc điều trị sùi mào gà trong thai kỳ cần được cân nhắc kỹ lưỡng, và thời điểm tương đối an toàn để can thiệp thường là trong 3 tháng giữa của thai kỳ.

PGS. TS. Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho hay điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện. Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục được xây dựng nhằm đảm bảo người bệnh được thăm khám toàn diện, kín đáo, trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ. Bệnh viện đã và đang mở rộng mạng lưới phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong hệ thống da liễu tuyến tỉnh để người dân được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh kịp thời và hiệu quả.

Lê Nga